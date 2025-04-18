НБУ розраховує на 25% приріст чистого гривневого кредитного портфелю бізнесу в 2025 р. — Finance.ua

НБУ розраховує на 25% приріст чистого гривневого кредитного портфелю бізнесу в 2025 р. Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

НБУ розраховує на 25% приріст чистого гривневого кредитного портфелю бізнесу в 2025 р.

Темпи приросту чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу будуть на рівні минулого року та становитимуть щонайменше 25%, на такий результат розраховує голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

«Опитування банківської системи і керівників банків, які ми провели, підтверджують ці прогнози. Банки також очікують приріст і динаміку чистого гривневого портфелі на цьому рівні — 25%», — сказав він на брифінгу в Києві у четвер.

Пишний закликав під час аналізу динаміки кредитування орієнтуватися саме на чистий гривневий кредитний портфель, а не на обсяги валових позик, які враховують кредити, які не обслуговуються, зокрема й портфель ПриватБанку до його націоналізації.

«Коли ми оперуємо цим показником, оцінюючи відповідне проникнення кредитів і їхнє співвідношення до ВВП, то це не дає нам правильного розуміння динаміки і стану речей», — вважає голова НБУ.

Він нагадав, що чисті гривневі кредити бізнесу за минулий рік зросли на 26%, зокрема мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) на 30%, і востаннє такі темпи були ще до повномасштабного вторгнення одразу після ковіду, коли ситуація почала швидко відновлюватися.

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«Це, насправді, темпи зростання чи не найвищі за останні 10 років, при тому, що війна триває… Показники зростання лютого показали, що ми рухаємося, навіть попри те, що Національний банк піднімає облікову ставку, навіть з вищою динамікою», — сказав Пишний. За його словами, йдеться про 28,7% останніми місяцями.

Голова Нацбанку додав, що також змінюється структура кредитного портфелю, який нарощується: чверть його наразі складають кредити, які позичальники беруть для інвестиційних цілей, і банки їх надають строком понад три роки. За його словами, банки активно нарощують кредитування ОПК, енергетики.

Він зауважив, що частка державної програми пільгового кредитування «5−7-9» знизилася до 34%, що свідчить також про зростання конкуренції за гарного позичальника і що дозволяє попри зростання облікової ставки тримати ставки кредитування на доковідному рівні.

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«Ми максимально підтримуємо цю дискусію (щодо збільшення кредитування) і хочемо, щоб вона була глибокою. Хочемо, щоб вона допомагала нам сформувати нову, оновлену законодавчу систему. І ця дискусія має тривати як на рівні комунікацій між регулятором і бізнесом, так і на рівні (профільного парламентського) комітету, за участю, відповідно, усіх стейкхолдерів», — зазначив також Пишний.

За даними НБУ, за перший квартал 2025 року обсяг валових кредитів виріс на 3,3% - до 1 трлн 143,27 млрд грн, зокрема бізнесу — на 3%, до 844,45 млрд грн, тоді як домогосподарствам — на 4,9%, до 287,68 млрд грн.

Торік валовий кредитний портфель збільшився на 10,9%, зокрема бізнесу — на 8,3%, домогосподарствам — на 23,2%.

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