Виробничі потужності оборонного сектору України завантажені лише на 60%, — Зеленський Сьогодні 10:46 — Казна та Політика

Виробничі потужності оборонного сектору України завантажені лише на 60%, — Зеленський

Українські виробничі потужності оборонного сектору завантажені лише на 60%.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу.

Голова держави зазначив, що європейської військової допомоги для України не вистачає, бо якби вистачало, то війну вже вдалося закінчити би.

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«Але, сказати, що у нас великий дефіцит по артилерії сьогодні, я б не сказав. У нас є він, але ми дуже правильно розподіляємо. Ми почали виробляти самі. Непогано, руські бігають по стелі, як-то кажуть, тому що вони зараз б’ють по наших заводах, і не просто так», — відзначив Зеленський.

За його словами, в Україні працюють над тим, аби зменшувати дефіцит артилерії.

«Нам треба закрити цей gap (пробіл. — Ред.), і це для нас важливий трек. Друга історія — це дрони. Там, де нам можуть допомогти більше», — додав глава держави.

Він підкреслив, що європейці можуть давати Україні більше фінансування безпосередньо в український приватний сектор.

«Це б дуже сильно нам допомогло. І дійсно, нам це б допомогло. Реально 2024-й рік був дуже складний, але, дійсно, дрони допомогли дуже сильно. Дрони вітчизняного виробництва, бо вони стали заміною або альтернативою дефіциту артилерійського снаряду. У нас було велике виробництво дронів. Я говорив — мільйон, півтора ми зробимо, а зробили ми кілька мільйонів. У нас серйозні результати. В два рази більше, ніж було обіцяно», — сказав Зеленський.

Він відзначив важливість того, що ці дрони в якомусь сенсі допомогли зупинити російських окупантів.

«Це дає можливість на те, щоби триматись, але скільки можна триматись? — Треба нашим партнерам допомагати (нам) трохи швидше», — додав президент.

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Він відзначив, що для прикладу, сьогодні спостерігається рішучість у словах і голосі німецької сторони. Зеленський дуже сподівається на сильну допомогу.

«І вже є фінансування. І ми надіємось ще на допомогу щодо ППО і інших інструментів, про які не будемо зараз поки що (говорити)», — повідомив Зеленський.

Окрім того, Україні допомагають Франція і Велика Британія. Ще багато фінансують напряму виробництво дронів в Україні країни Північної Європи — Норвегія, Швеція, Данія.

«Але ми повинні визнати, що стосується допомоги, я думаю, у цьому буде головна відповідь — наш вітчизняний сектор сьогодні завантажений на 60% наших спроможностей. Тільки на 60%. На 40% сьогодні немає навіть фінансування. Це значить, що було 100. Було 10%. Сьогодні ми, дійсно, дуже сильно розширились. І це б дуже сильно допомогло українській обороноздатності, якщо би ми знайшли додаткове фінансування на всі 100% наших можливостей щодо виробництва», — наголосив Зеленський.

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Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін розповів, що у 2025 році виробничі потужності вітчизняної оборонної промисловості можуть сягнути 35 мільярдів доларів. За його словами, Україна зустріла повномасштабне вторгнення Росії з показником в 1 мільярд доларів для виробництва озброєння та військової техніки. При цьому у 2023 році вітчизняній оборонній промисловості вдалося потроїти цей показник і сягнути потужностей в 3 мільярди доларів.

УНІАН За матеріалами:

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