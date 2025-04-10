Агенція оборонних закупівель уклала контракти на понад 200 мільярдів гривень — Finance.ua

Агенція оборонних закупівель уклала контракти на понад 200 мільярдів гривень Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

Агенція оборонних закупівель уклала контракти на понад 200 мільярдів гривень

У першому кварталі 2025 року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала контракти на суму, що перевищує 200 мільярдів гривень.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, зазначивши, що основний акцент робиться на сучасних технологіях, які забезпечують результат уже сьогодні.

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За словами Умєрова, пріоритетними напрямками є закупівля безпілотників, систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), наземних роботизованих комплексів та боєприпасів. Він наголосив, що ці технології дозволяють значно підвищити ефективність української армії на полі бою.

«Працюємо, щоб українська армія була сильною, сучасною і технологічною», — підкреслив міністр.

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Окрім цього, в Агенції оборонних закупівель активно вдосконалюють систему закупівель. Основними цілями є забезпечення максимальної прозорості процесу та досягнення найвищої ефективності використання бюджетних коштів.

Умєров зазначив, що впровадження нових підходів дозволяє швидше реагувати на потреби фронту та забезпечувати військових необхідним обладнанням.

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує об’єднати дві ключові закупівельні агенції — Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) та Державний оператор тилу (ДОТ).

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