Агенція оборонних закупівель уклала контракти на понад 200 мільярдів гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Агенція оборонних закупівель уклала контракти на понад 200 мільярдів гривень

Казна та Політика
39
Агенція оборонних закупівель уклала контракти на понад 200 мільярдів гривень
Агенція оборонних закупівель уклала контракти на понад 200 мільярдів гривень
У першому кварталі 2025 року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала контракти на суму, що перевищує 200 мільярдів гривень.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, зазначивши, що основний акцент робиться на сучасних технологіях, які забезпечують результат уже сьогодні.
Читайте також
За словами Умєрова, пріоритетними напрямками є закупівля безпілотників, систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), наземних роботизованих комплексів та боєприпасів. Він наголосив, що ці технології дозволяють значно підвищити ефективність української армії на полі бою.
«Працюємо, щоб українська армія була сильною, сучасною і технологічною», — підкреслив міністр.
Читайте також
Окрім цього, в Агенції оборонних закупівель активно вдосконалюють систему закупівель. Основними цілями є забезпечення максимальної прозорості процесу та досягнення найвищої ефективності використання бюджетних коштів.
Умєров зазначив, що впровадження нових підходів дозволяє швидше реагувати на потреби фронту та забезпечувати військових необхідним обладнанням.
Нагадаємо, Міністерство оборони України планує об’єднати дві ключові закупівельні агенції — Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) та Державний оператор тилу (ДОТ).
За матеріалами:
ua.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems