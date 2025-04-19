рф прагне від США зняття авіасанкцій, але натикається на опір з боку ЄС — Finance.ua

рф прагне від США зняття авіасанкцій, але натикається на опір з боку ЄС Сьогодні 12:57 — Казна та Політика

рф прагне від США зняття авіасанкцій, але натикається на опір з боку ЄС

росія лобіює відкриття неба США для російських авіакомпаній у рамках угоди про припинення вогню з Україною, однак у цій схемі є велика проблема — ЄС не зацікавлений у цьому, а без участі Європи російські перевізники це не зроблять.

Про це пише Politico.

Позиція ЄС

«По-перше, санкції ЄС проти росії залишаються незмінними, включаючи заборону на польоти російських авіакомпаній у повітряному просторі ЄС», — заявив представник Європейської комісії на умовах анонімності.

Крім політичних рішень про санкції, представник ЄС також вказав на «серйозні питання безпеки», повʼязані з можливим відкриттям повітряного простору ЄС для російських літаків, оскільки «невідомо, чи забезпечувалося належне обслуговування російських авіаперевізників та служб повітряного руху протягом останніх трьох років, що ставить під серйозне питання льотну придатність».

«У результаті існує висока ймовірність того, що на літаках, що експлуатуються на внутрішньому ринку росії, встановлюють підроблені деталі. Дозволяти цим літакам експлуатуватися з комерційною метою в Європі не тільки небезпечно, а й несе в собі ризик ввезення контрафактних деталей», — сказав Сандер Старревельд, директор консалтингової компанії SIG Aviation.

З практичної точки зору, відкриття європейського неба для російських авіакомпаній, таких як національний авіаперевізник «Аерофлот», також стане серйозним тягарем для Агентства з безпеки польотів ЄС (EASA).

Агентство має гарантувати, що російські літаки мають рівень безпеки, еквівалентний літаку, який уже експлуатується в ЄС, а цей процес вимагає часу, особливо враховуючи обсяг роботи.

Крім проблем безпеки та сертифікації, багато російських літаків, можливо, ніколи більше не зможуть приземлитися в Європі, оскільки вони насправді не російські, а були вкрадені у орендодавців літаків після вторгнення.

Незважаючи на такі проблеми, росія вимагає поновлення прямих рейсів до США в рамках будь-якої угоди про припинення бойових дій.

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Такий крок має стати наслідком зняття санкцій з «Аерофлоту», заявив 11 квітня міністр закордонних справ росії сергій лавров.

А вже за кілька днів, 16 квітня, росія звернулася до Вашингтона з проханням дозволити їй купити літаки, вироблені американським виробником Boeing, та заплатити за них російськими державними активами, які були заморожені з початку війни, за умови досягнення припинення вогню у війні з Україною.

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