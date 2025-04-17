Західні компанії не поспішають повертатися в рф, незважаючи на зусилля путіна, — Bloomberg Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Західні компанії, як і раніше, з побоюванням ставляться до російського ринку, який радикально змінився, і не згодні з ціною повернення в рф.

Про це повідомляє Bloomberg

Уточнюється, що володимир путін доручив своєму уряду розробити нову правову базу для компаній, які бажають інвестувати в росію. Експерти вважають це ознакою того, що москва готується до скасування американських санкції.

За словами одного з кремлівських чиновників, який говорив на умовах анонімності, незважаючи на це, «ніхто поки що не стукає у двері». Це підкреслює невизначений характер підходів компаній до відновлення своєї діяльності в рф.

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Журналісти поговорили з юристами, банкірами та аналітиками, які оцінюють ризики. За словами одного з експертів, деякі компанії розглядають різні сценарії та вже зверталися за порадою щодо того, що може статися далі на радикально іншому ринку, де баланс між ризиком і вигодою різко змінився з 2022 року.

«Вони всі проводять комплексну перевірку. Вони всі розглядають свої варіанти. З моменту інавгурації Трампа росії приділяється набагато більше уваги», — розповів керівник стратегічної консалтингової фірми Macro Advisory, яка орієнтована на росію, Кріс Віфер.

За його словами, більшість компаній не розглядатимуть можливість повернення до рф доти, доки не буде досягнуто постійної угоди про припинення вогню в Україні: «Ніхто не хоче повернутися занадто рано, щоб потім знову піти».

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Зі свого боку, депутат Держдуми Федеральних зборів рф Анатолій Аксаков заявив, що «всі нові інвестори, які захочуть прийти в росію, отримають максимально вигідні умови». Проте фірмам, які покинули країну і тепер хочуть повернутися, доведеться платити за активи повну ринкову ціну.

За даними видання, путін ясно дав зрозуміти, що західним компаніям, які пішли після початку повномасштабного вторгнення і продали дочірні компанії за «низькою ціною», не можна дозволяти дешево повертати свої активи.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну з російського ринку почали йти іноземні компанії. До травня 2023 року 18,2% міжнародного бізнесу остаточно згорнули свою діяльність у росії.

У квітні 2025 року з’явилася інформація про те, що відразу десять автобрендів можуть покинути ринок рф. Йдеться про такі бренди, як Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV і MG. Серед причин експерти виокремили захаращеність складів і низький попит, високі витрати дилерів і — неліквідний модельний ряд.

УНІАН За матеріалами:

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