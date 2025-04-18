Raiffeisen призупинив продаж російської «дочки» на тлі потепління відносин між рф та США — FT Сьогодні 11:30 — Фондовий ринок

Raiffeisen призупинив продаж російської «дочки» на тлі потепління відносин між рф та США — FT

Австрійський Raiffeisen Bank International, найбільший західний банк, що досі працює в росії, призупинив спроби продати свій російський підрозділ.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела. Рішення пов’язане з політичним потеплінням між Вашингтоном і москвою, кажуть співрозмовники видання.

У лютому 2025 року банк згорнув підготовку до продажу через відновлення діалогу між США і рф, кажуть два співрозмовники видання, знайомі з переговорами. Один із них зазначив, що Raiffeisen хоче оцінити ситуацію і зрозуміти, чи зміниться позиція США.

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Ще одне джерело повідомило, що серйозні спроби продажу «припинені», але ситуація може змінитися.

У банку офіційно заявили, що процес продажу триває, однак здійснення угоди наразі унеможливлює судовий спір. «Акції Raiffeisen у російському банку заблоковані, тому угода неможлива», — заявив RBI.

FT зазначає, що тим часом США, які раніше попереджали банк про ризик обмеження доступу до американської фінансової системи через роботу в росії, почали виявляти інтерес до відновлення економічної співпраці з москвою. Спецпредставник президента США Стів Віткофф після третьої зустрічі з путіним цього року заявив, що обговорюються «дуже привабливі комерційні можливості».

Після вторгнення росії в Україну у 2022 році Raiffeisen зазнав тиску з боку регуляторів ЄС та США з вимогою вийти з російського ринку.

Проте у вересні 2024 року російський суд заморозив акції дочірньої компанії банку, а в січні 2025-го зобов’язав Raiffeisen виплатити €2 млрд компенсації. Банк заявив, що це заблокувало можливість передачі активів.

Попри три роки війни, банк продовжив роботу в росії. Минулого року ЄЦБ закликав Raiffeisen та інші європейські банки прискорити вихід із ринку, якщо продаж неможливий.

Після цього Raiffeisen скоротив кредитування і припинив залучення нових клієнтів, однак зберіг більший бізнес, ніж конкуренти.

Судові процеси вплинули на фінансові показники RBI: у четвертому кварталі 2024 року Raiffeisen зазнав чистого збитку в $926 млн — першого квартального збитку за дев’ять років. Апеляцію призначено на 24 квітня 2025-го.

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