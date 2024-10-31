Raiffeisen здійснює «прискорене скорочення бізнесу», але повністю піти з рф поки не готовий — голова банку — Finance.ua
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Raiffeisen здійснює «прискорене скорочення бізнесу», але повністю піти з рф поки не готовий — голова банку

Фондовий ринок
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Raiffeisen здійснює «прискорене скорочення бізнесу», але повністю піти з рф поки не готовий — голова банку
Raiffeisen здійснює «прискорене скорочення бізнесу», але повністю піти з рф поки не готовий — голова банку
Австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI) поки не готова піти з росії без компенсації за свій російський бізнес.
Голова фінансової групи Йоган Штробль сказав про це журналістам під час телефонної конференції за підсумками третього кварталу, повідомляє ділове видання Frank Media.
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«Райффайзенбанк» продовжує вдаватися до заходів щодо скорочення бізнесу в росії і дотримуватиметься цієї стратегії надалі. Однак, за словами Штробля, конкретного плану виходу з країни банк поки що не має.
«Ми можемо вивчити можливості часткового або повного виходу з бізнесу, а поки ми цього не зробимо, прискорене скорочення бізнесу — наш основний сценарій», — заявив він.
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«Райффайзенбанк» залишається одним із найбільших західних банків у росії, він оголосив про плани згорнути діяльність у країні ще в перші тижні після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Навесні 2023 року стало відомо, що Європейський центральний банк вимагає від RBI плану дій зі скорочення присутності на російському ринку.
Банк запровадив обмеження для своїх клієнтів у росії. Перекази у доларах та євро закриті, строкові вклади більше не відкриваються, депозити активно скорочуються.
За матеріалами:
Радіо Свобода
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