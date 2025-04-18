В Україні запустять реєстр ГМО — Finance.ua

В Україні запустять реєстр ГМО Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

В Україні запустять реєстр ГМО

Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 451 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру генетично модифікованих організмів (ГМО)».

Про це пише Міністерствоаграрної політики та продовольства України.

Документ розроблений Міністерством аграрної політики та продовольства України на виконання Закону України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції».

Постанова передбачає створення і функціонування цілісної державної інформаційної системи, що дозволить здійснювати облік, моніторинг, інтеграцію, зберігання та поширення інформації щодо зареєстрованих ГМО.

Впровадження такого реєстру є необхідним кроком для забезпечення прозорості у сфері біотехнологій, підвищення рівня споживчої безпеки та відповідності зобов’язанням України у межах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Постанова також гармонізує українське законодавство з актами ЄС у частині поводження з ГМО. Зокрема, Директивою 2001/18/ЄС про навмисне виведення генетично модифікованих організмів у навколишнє середовище та Рішенням Комісії 2004/204/ЄС щодо функціонування реєстрів для запису інформації про ГМО. Відтак створюється ідентична з ЄС регламентована система обліку та контролю за ГМО, що надає змогу зменшити негативний вплив та ризики для здоров’я людей та довкілля.

Прийняття постанови також сприятиме вдосконаленню контролю у сфері поводження з ГМО, покращить інформування громадян і міжнародних партнерів про зареєстровані організми, а також створить передумови для подальшого вдосконалення біобезпеки в Україні.

Документ набирає чинності одночасно з Законом України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції» у вересні 2026 року.

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