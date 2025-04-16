Військові ЗСУ зможуть самостійно призначати отримувачів їхніх виплат на випадок полону — Finance.ua
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Військові ЗСУ зможуть самостійно призначати отримувачів їхніх виплат на випадок полону

Особисті фінанси
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Кабінет міністрів 15 квітня ухвалив постанову, запропоновану Міністерством оборони, яка визначає нові правила грошового забезпечення для військовослужбовців.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, пише flot2017.
Відтепер кожен військовий має право самостійно призначити особу, яка отримуватиме його грошове забезпечення у разі полону. Для цього необхідно скласти відповідне розпорядження, засвідчене командиром або нотаріусом. Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця.
Зміни стосуються військових, які перебувають у полоні, є заручниками, інтернованими в нейтральних країнах або вважаються зниклими безвісти.
Крім того, нововведення передбачає поліпшення доступу територіальних центрів комплектування до даних державних реєстрів, що дозволить оперативніше визначати осіб, які мають право на грошову допомогу.
За матеріалами:
Finance.ua
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