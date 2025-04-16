Трамп хоче запустити програму «самодепортації»: пропонує гроші і квиток на літак — Finance.ua
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Трамп хоче запустити програму «самодепортації»: пропонує гроші і квиток на літак

Світ
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Трамп хоче запустити програму «самодепортації»: пропонує гроші і квиток на літак
Трамп хоче запустити програму «самодепортації»: пропонує гроші і квиток на літак
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує запустити нову програму і запропонувати гроші іммігрантам, які перебувають у країні нелегально, щоб вони змогли покинути її добровільно.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox Noticias.
За його словами, програма «самодепортації» передбачатиме перспективу повторного в’їзду в країну в майбутньому на законних підставах.
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«Ми дамо їм стипендію. Ми дамо їм трохи грошей і квиток на літак, а потім ми будемо працювати з ними. Якщо вони поводитимуться добре, і якщо ми захочемо, щоб вони повернулися, ми працюватимемо, щоб повернути їх якнайшвидше», — сказав він.
Нагадаємо, Трамп обрав нелегальну імміграцію однією з головних тем своєї передвиборчої кампанії, пообіцявши зробити кордон своїм першочерговим завданням і депортувати мільйони мігрантів, якщо його знову оберуть президентом.
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22 січня він підписав указ, яким призупиняє фізичний в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до країни через південний кордон, який пролягає з Мексикою.
1 березня у Пентагоні заявили, що розгортають бригадну бойову групу Stryker і авіаційний батальйон загальної підтримки на кордоні з Мексикою.
За матеріалами:
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