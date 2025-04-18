Ford відкликає понад 148 тисяч автомобілів — Finance.ua

Ford відкликає понад 148 тисяч автомобілів Сьогодні 23:08 — Технології&Авто

Ford відкликає понад 148 тисяч автомобілів

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США повідомила в четвер, що компанія Ford Motor в рамках двох кампаній відкликає понад 148 000 автомобілів у США.

Про це повідомляє Reuters

Як зазначається, автовиробник відкликає 123 611 автомобілів через витік рідини, який може знизити ефективність гальмування та збільшити гальмівний шлях. Це стосується певних моделей Ford F-150, Expedition та Lincoln Navigator 2017−18 років випуску.

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Очікується, що дилери безкоштовно замінять пошкоджені деталі, такі як головний циліндр або вакуумний підсилювач гальм.

Крім того, Ford відкликає ще 24 655 автомобілів Explorer 2025 року випуску, оскільки під час руху може відбутися перезавантаження модуля управління силовим агрегатом (PCM), що може пошкодити систему автоматичного паркування автомобіля або спричинити зупинку двигуна.

Очікується, що дилери безкоштовно усунуть проблему з програмним забезпеченням.

Укрінформ За матеріалами:

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