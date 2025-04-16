Зеленський ініціює «промисловий Рамштайн» для відновлення стратегічних підприємств після атак рф — Finance.ua

Зеленський ініціює «промисловий Рамштайн» для відновлення стратегічних підприємств після атак рф Сьогодні 16:30

Зеленський ініціює «промисловий Рамштайн» для відновлення стратегічних підприємств після атак рф

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу Одещини доручив уряду опрацювати можливість зустрічі з іноземними партнерами у форматі «промисловий Рамштайн», щоб обговорити підтримку відновлення стратегічних підприємств, що постраждали від російських атак.

Про це повідомили в Офісі президента.

Серед ключових тем обговорення — посилення захисту від постійних російських атак і продовження роботи морського коридору. Також обговорювалися питання безпеки в регіоні, захисту морського коридору, логістики, доступу до фінансування та реалізації програми «Зроблено в Україні».

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Окрема увага — розширенню економічних програм підтримки та залученню партнерів до відновлення пошкодженого промислового обладнання.

«Ведуться розмови лише про припинення вогню: у морі, у небі та на землі. Якщо ми говоримо про повне припинення вогню, то тоді всюди. І тоді буде вільне судноплавство. Просто не буде поняття „морський коридор“, бо буде вільне судноплавство», — пояснив Володимир Зеленський.

Водночас, за словами Глави держави, зараз також триває робота над забезпеченням надійних гарантій безпеки у разі встановлення режиму припинення вогню, зокрема над розміщенням безпекового контингенту в Україні.

«Одеса, безумовно, сюди входить, тому що ми говоримо про розміщення сил на морі, у повітрі, на землі. На морі, безумовно, — передусім на Чорному морі, це значить увесь Одеський регіон, Миколаївський регіон тощо. Тобто коли ми говоримо про безпеку на морі, ми обговорюємо саме це», — наголосив президент.

Крім того, під час зустрічі йшлося про головні виклики для бізнесу — доступ до фінансування, логістику, розвиток експорту, а також результати реалізації політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» та платформи «Діалог влади з бізнесом».

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