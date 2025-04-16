Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації — Finance.ua
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Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації

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Верховна Рада ухвалила закон про затвердження указу президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану з 9 травня на 90 діб до 6 серпня 2025 року.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка
Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка
Рішення підтримали 357 депутатів. Проти цього рішення проголосував один депутат — Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 15 квітня вніс до парламенту законопроекти № 13173 і № 13172 про продовження воєнного стану і загальної мобілізації до 6 серпня.
Раніше, 15 січня Рада ухвалила закони № 12404 та № 12405 про чергове продовження строку дії воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року.
За матеріалами:
Finance.ua
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