Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації — Finance.ua

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації Сьогодні 11:20

Верховна Рада ухвалила закон про затвердження указу президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану з 9 травня на 90 діб до 6 серпня 2025 року.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Рішення підтримали 357 депутатів. Проти цього рішення проголосував один депутат — Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 15 квітня вніс до парламенту законопроекти № 13173 і № 13172 про продовження воєнного стану і загальної мобілізації до 6 серпня.

Раніше, 15 січня Рада ухвалила закони № 12404 та № 12405 про чергове продовження строку дії воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

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