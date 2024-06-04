День фінансів: відстрочка від мобілізації, закон про статус англійської мови, Матриця реформ — Finance.ua

День фінансів: відстрочка від мобілізації, закон про статус англійської мови, Матриця реформ Сьогодні 17:45

Вівторок, 4 червня. Що передбачає Матриця реформ та чому підвищення тарифу на електроенергію не означає, що вимкнень не буде.

Законопроєкт про економічне бронювання. У Верховній Раді У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт № 11 308 про економічне бронювання. Бронювати пропонують громадян військовозобов'язаного віку і стану, які офіційно працевлаштовані або займаються підприємницькою діяльністю і які сплачують за місяць в бюджет податків не менше, ніж розмір встановленої на поточний місяць в країні мінімальної заробітної плати.

повинен повернутися додому для оновлення своїх військов-облікових даних в ТЦК. У свою чергу в Міноборони пояснили , хто з військовозобов'язаних українців, що зараз за кордоном,для оновлення своїх військов-облікових даних в ТЦК.

Відстрочка від мобілізації. Кабмін Кабмін продовжив ще на два місяці строки дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, що надана рішеннями Міністерства економіки.

Робота в ІТ. У травні У травні стрімко зросла кількість пропозицій для фахівців без досвіду роботи, а середня кількість відгуків на вакансію у травні знизилася. Найбільше вакансій за місяць було традиційно в маркетингу — вже 570. Продовжує збільшуватися також кількість miltech-вакансій і відгуків на них.

середня заробітна плата в Україні зросла на 22,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. В абсолютному розмірі вона досягла рівня 18 903 грн. Однак, як Нагадаємо, що за даними Держстату, у першому кварталів Україні зросла на 22,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. В абсолютному розмірі вона досягла рівня 18 903 грн. Однак, як зазначив народний депутат Данило Гетманцев, хоча й результати виглядають доволі пристойно, до них треба ставитись доволі стримано.

нову професію. Крім того, близько 40−50% ветеранів після повернення з фронту планують освоювати

Закон про статус англійської мови. Верховна Рада Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні. Закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також документ визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською.

еАкциз. Україна Україна планує запустити електронну систему акцизного оподаткування у 2026 році для боротьби з тіньовим ринком алкоголю та тютюну, який у 2022 році призвів до збитків у розмірі понад 27 мільярдів гривень через несплату податків.

Акцизи на пальне в Україні збільшуватимуть у кілька етапів — почнуть вже 1 липня, а закінчення цього процесу планується 1 січня 2028 року. А від 1 січня 2025 року на 23% підвищать акциз на сигарети. Далі додаватимуть 5% щорічно. Які ж ціни на нас чекають, розповімо в новій статті:

Матриця реформ. Кабмін Кабмін офіційно затвердив Матрицю реформ та порядок моніторингу виконання наданих Україні міжнародними партнерами рекомендацій та умов. На 2024 рік разом передбачено зробити понад 200 реформ.

Вимкнення світла vs. підвищення тарифів. Голова Держенергонагляду Руслан Слободян Голова Держенергонагляду Руслан Слободян заявив , що підвищення тарифу на електроенергію не може гарантувати, що не буде погодинних графіків. Українська енергетика зазнала ушкоджень внаслідок масованих ударів рф і потребує коштів на ремонт енергооб'єктів.

ремонтну кампанію та відновлення державної генерації. Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук також додала , що кошти, які отримають енергетики за рахунок підвищення тарифу на електроенергію для населення, будуть спрямовані на

у держави є гроші на субсидії для всіх родин, які потребують допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг. У Мінсоцполітики заспокоїли українців, що при підвищенні тарифівдля всіх родин, які потребують допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг.

варто готуватися до вимкнень по 7−8 годин. Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прогнозує , що жителям Києва

Дані про компанії. За За даними Опендатабот, понад 278 тис. реєстраційних змін вніс бізнес від початку повномасштабного вторгнення. З них майже 80% припало на 2023 рік. 41% від усіх змін стосувався директорів компаній. У 39% випадків йшлося про зміну адреси реєстрації бізнесу.

Застосунки для автоматизації бізнесу стають невіднятною частиною стратегії, допомагаючи організаціям управляти клієнтськими взаєминами, оптимізувати робочі процеси та підвищувати продуктивність. Коли ручні процеси починають займати стільки часу, що це вже безпосередньо впливає на загальну прибутковість підприємства — тоді саме час вводити програмні рішення. Про такі ми розповімо в новій статті:

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