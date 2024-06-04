Огляд IT-ринку праці: рекордна кількість вакансій та зниження конкуренції — Finance.ua

Огляд IT-ринку праці: рекордна кількість вакансій та зниження конкуренції Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Огляд IT-ринку праці: рекордна кількість вакансій та зниження конкуренції, Фото: unsplash.com

У травні стрімко зросла кількість пропозицій для фахівців без досвіду роботи, а середня кількість відгуків на вакансію у травні знизилася.

Про це свідчать результати дослідження DOU.

Минулого місяця на DOU була опублікована рекордна кількість вакансій за два роки — 5111. Уже втретє з початку цього року кількість пропозицій за місяць перетнула позначку 5 тисяч.

Якщо порівняти з квітнем, у 22 категоріях позитивна динаміка, у ще 20 — негативна, а п’ять залишились на тому ж рівні. Зростали переважно технічні напрями.

Інфографіка: DOU

Найбільше вакансій за місяць було традиційно в маркетингу — вже 570. За два роки кількість маркетинг-позицій зросла майже удвічі. Наступні за популярністю — вакансії для аналітиків — 337 у травні. З початку року їх стало більше на 22%. За ними йдуть Sales — 325 у травні. Зросли на 23% за останній рік. Data Science зріс удвічі за останній рік. Також більше можливостей для дизайнерів — на 34%.

З початку року на 16% стало більше пропозицій для QA. Для продакт- і проджект-менеджерів — на 8% і 13% відповідно. Front-end підріс на 19%, Node. js — на 14%.

З нетехнічних вакансій збільшується кількість можливостей для копірайтерів — рекордні 57 у травні.

Кількість miltech-вакансій і відгуків на них продовжує збільшуватися. У травні було 198 пропозицій.

Інфографіка: DOU

На 22% більше закордонних вакансій з початку року. Також у травні додалося пропозицій на ремоуті — плюс 64 за місяць.

З початку року найбільш стрімко збільшилася кількість вакансій для фахівців без досвіду роботи — на 60% — 146 можливостей у травні. Інші категорії за досвідом зростають, хоч і меншими темпами.

На найбільш досвідчених фахівців попит давно поступово зростає — на 44% за останній рік. Серед фахівців з досвідом від п’яти років найбільш затребувані Front-end, Node. js, Java. Серед менш досвідчених — маркетологи та аналітики. Для фахівців з досвідом до року найбільше вакансій у продажах.

Кількість вакансій у травні 2024-го за категоріями та досвідом

Інфографіка: DOU

У травні зменшилася середня кількість відгуків на вакансії — до 27. З лютого — мінус 17%.

«Це можна пояснити тим, що вакансій стає більше, але й кандидати в травні були дещо менш активними», — пояснюють у DOU.

Інфографіка: DOU

Найбільша конкуренція нині у Front-end — у середньому 105 відгуків на вакансію. Однак проти квітня вона зменшилась на 20%. У QA теж незначне зниження до 93,3 відгуку.

Менша конкуренція і серед проджект-менеджерів (з 63 відгуків у січні до 49 у травні) і HR (з рекордних 70,9 у листопаді 2023-го до 48,2 нині).

У більшості технологій, де було рекордно багато відгуків, з березня їх поступово ставало менше (наприклад, Java, .NET, iOS тощо).

Довідка Finance.ua:

у квітні цьогоріч обсяг IT-експорту зменшився на 3,5% і становив $545 мільйонів. Українській економіці це принесло на $20 мільйонів менше у порівнянні з березнем. Загалом за перші чотири місяці обсяг експорту комп’ютерних послуг складає $2,1 мільярди. Це на $78 мільйонів менше ніж за аналогічний період у 2023 році;

у 2023 році 32 опитані IT-компанії найняли 2920 джуніорів в Україні. Для порівняння: у 2022-му 40 компаній запросили на роботу 3989 початківців — на тисячу більше;

за 2021−2023 роки ІТ-спеціалісти сплатили до бюджету не менше ніж 61,1 мільярда гривень податків. Найбільшу суму — 24 мільярди — було сплачено у 2023 році. Від фізичних осіб надійшли більші суми, ніж від юридичних.

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