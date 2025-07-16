5 випадків, коли банк може закрити ваш рахунок без попередження — Finance.ua

5 випадків, коли банк може закрити ваш рахунок без попередження Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

5 випадків, коли банк може закрити ваш рахунок без попередження

Банки мають право в односторонньому порядку розірвати договір банківського обслуговування та закрити рахунки клієнта. Таке рішення ґрунтується на нормах чинного законодавства, а також на внутрішніх правилах банку.

У статті Finance.ua пояснив, у яких випадках фінустанови вдаються до таких дій.

1. Порушення вимог Закону про фінансовий моніторинг

Банк може розірвати відносини, якщо клієнт:

відмовився пройти ідентифікацію чи верифікацію;

не надав документів для встановлення економічного змісту операцій;

надав свідомо хибні або підроблені документи;

не зміг підтвердити джерело походження коштів;

проводить операції, що мають ознаки фіктивності або пов’язані з відмиванням доходів.

Саме неможливість підтвердити джерело походження коштів, розміщених на банківських рахунках, найчастіше стає причиною розриву ділових відносин із клієнтом.

Приводом для виникнення підозр служать операції, які відділ банківського фінансового моніторингу, відповідно до своїх внутрішніх процедур, визначає як такі, що «мають ознаку фіктивності».

2. Сумнівні фінансові операції

У разі, якщо:

обсяг, характер чи частота операцій не відповідають профілю діяльності;

є ознаки схемного виведення капіталу чи конвертації безготівкових коштів у готівку;

виявлено операції з особами з «ризикових» юрисдикцій;

помічені спроби фінансування тероризму чи інших протиправних дій (а поняття «інших протиправних дій» банк може трактувати на власний розсуд).

Щоб цього не сталося, клієнт повинен бути готовий обґрунтувати доцільність операцій з використанням коштів на банківському рахунку.

3. Потрапляння клієнта чи його контрагентів під санкції

Якщо клієнт банку:

потрапив до списків санкцій України, Євросоюзу чи США;

є пов’язаним з державами-агресорами (включаючи росію та білорусь);

визнаний учасником терористичних чи екстремістських організацій.

У таких випадках банк зобов’язаний негайно припинити співпрацю з клієнтом згідно з нормативами НБУ та міжнародними зобов’язаннями України.

Цей пункт, на відміну попереднього, дуже конкретний і однозначний. По ньому помилок не може бути.

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4. Рішення банку щодо власної комерційної політики

Відповідно до статті 1060 Цивільного кодексу України, договір банківського рахунку є публічним, але банк може відмовитися від нього, якщо:

це передбачено договором (а у будь-якому договорі комплексного банківського обслуговування від початку передбачено можливість одностороннього його розриву з боку банку);

діяльність клієнта порушує політику чи репутаційні принципи банку;

клієнт зловживає своїми правами;

обслуговування стало економічно недоцільним для банку.

Є банки, які розраховують отримання певного доходу з кожного клієнта. І якщо клієнт цей дохід своїми операціями не забезпечує, він стає нецікавим для банку і з ним можуть розірвати відносини.

5. Порушення умов договору

У випадку, якщо клієнт:

систематично порушує умови обслуговування;

використовує рахунок не за призначенням;

не реагує на офіційні запити банку —

банк має право розірвати договір у односторонньому порядку.

Детально про саму процедуру розірвання договору, а також комісії, які довоедеться сплатити клієнту, розповіли у статті за посиланням.

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