У Міноборони повідомили, кому з військовозобов'язаних за кордоном треба повернутися та з’явитися в ТЦК — Finance.ua
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У Міноборони повідомили, кому з військовозобов'язаних за кордоном треба повернутися та з’явитися в ТЦК

Особисті фінанси
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У Міністерстві оборони України пояснили, хто з військовозобов'язаних українців, що зараз за кордоном, повинен повернутися додому для оновлення своїх військов-облікових даних в ТЦК.
Йдеться про тих, які перебувають за кордоном, та отримали статус «у розшуку» в додатку «Резерв+».
Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
«Передусім тим, хто застосунок „Резерв+“ скачав, але там статус „У розшуку“ з’явився і якщо людина порушила правила військового обліку. Тобто, наприклад, знялася з обліку в одному місті, а в іншому не стала. Або не стала взагалі — виїхала, коли їй ще не було 17 років, а от зараз прийшов час. І так далі. Є низка причин», — сказав Лазуткін.
За його словами, цим людям потрібно з’явитися до ТЦК.
Також Лазуткін підкреслив, що навряд чи з цих людей можна буде залучити до українського війська якусь суттєву кількість.
«Втім, ми розуміємо об'єктивно, що невеликий відсоток українців, які знаходяться зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів, і люди далеко не всі планують повертатися в Україну. Але нагадаю, що ті українці, які знаходяться за кордоном, вони так чи інакше залишаються нашими громадянами, і відповідне законодавство на них розповсюджується», — заявив він.
При цьому, як раніше пояснював заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва, підполковник Павло Литвин, статус в мобільному додатку Резерв+ «У розшуку» не дорівнює кримінальному переслідуванню.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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