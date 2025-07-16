У Мінфіні розповіли, скільки коштів пішло на соцвиплати у 1 півріччі 2025 — Finance.ua
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У Мінфіні розповіли, скільки коштів пішло на соцвиплати у 1 півріччі 2025

Казна та Політика
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У Мінфіні розповіли, скільки коштів пішло на соцвиплати у 1 півріччі 2025
У Мінфіні розповіли, скільки коштів пішло на соцвиплати у 1 півріччі 2025
Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у І півріччі.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Так, із держбюджету на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики було використано 191,5 млрд гривень.
Зокрема:
  • 113,5 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
  • 32,8 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 750 тис. осіб, зокрема із числа ВПО;
  • 7,1 млрд грн — на підтримку понад 170 тис. малозабезпечених сімей;
  • 24,9 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;
  • 11,0 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог більше чим 570 тис. отримувачам;
  • 2,2 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Нагадаємо, з 1 липня соцвиплати в Україні адмініструє Пенсійний фонд. Через це діятимуть певні нововведення, що мають спростити подання заявок на соцдопомогу та пришвидшити виплати.
Тепер саме ПФУ буде призначати та виплачувати державну соціальну допомоги, зокрема:
  • державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
  • державну соціальну допомогу на догляд;
  • державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • допомогу на поховання особам, які одержували державну соціальну допомогу та не мали права на пенсію, особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Усі, хто має чинний статус інвалідності та відповідне право на допомогу, продовжать її отримувати без додаткових звернень чи процедур.
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Після проведення оцінювання експертною командою всі рішення щодо встановлення або перегляду статусу інвалідності формуються в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування.
Ця система забезпечує автоматичну передачу інформації до систем Мінсоцполітики і далі до Пенсійного фонду для подальшого нарахування виплат.
Далі після звернення людини заявка одразу надходить у систему та обробляється без зайвих затримок.
Звернутися за виплатами можна:
  • через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України,
  • до одного з понад 500 сервісних центрів Фонду,
  • до ЦНАПів чи сільських/селищних/міських рад.
Заявка потраплятиме одразу в опрацювання працівнику Пенсійного фонду. Виплати надходять на картку людини в тому банку, де вона обслуговується.
За матеріалами:
Finance.ua
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