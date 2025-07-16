У Мінфіні розповіли, скільки коштів пішло на соцвиплати у 1 півріччі 2025 — Finance.ua

У Мінфіні розповіли, скільки коштів пішло на соцвиплати у 1 півріччі 2025
Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у І півріччі.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Так, із держбюджету на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики було використано 191,5 млрд гривень.
Зокрема:
- 113,5 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
- 32,8 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 750 тис. осіб, зокрема із числа ВПО;
- 7,1 млрд грн — на підтримку понад 170 тис. малозабезпечених сімей;
- 24,9 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;
- 11,0 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог більше чим 570 тис. отримувачам;
- 2,2 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Нагадаємо, з 1 липня соцвиплати в Україні адмініструє Пенсійний фонд. Через це діятимуть певні нововведення, що мають спростити подання заявок на соцдопомогу та пришвидшити виплати.
Тепер саме ПФУ буде призначати та виплачувати державну соціальну допомоги, зокрема:
- державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
- державну соціальну допомогу на догляд;
- державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- допомогу на поховання особам, які одержували державну соціальну допомогу та не мали права на пенсію, особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Усі, хто має чинний статус інвалідності та відповідне право на допомогу, продовжать її отримувати без додаткових звернень чи процедур.
Після проведення оцінювання експертною командою всі рішення щодо встановлення або перегляду статусу інвалідності формуються в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування.
Ця система забезпечує автоматичну передачу інформації до систем Мінсоцполітики і далі до Пенсійного фонду для подальшого нарахування виплат.
Далі після звернення людини заявка одразу надходить у систему та обробляється без зайвих затримок.
Звернутися за виплатами можна:
- через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України,
- до одного з понад 500 сервісних центрів Фонду,
- до ЦНАПів чи сільських/селищних/міських рад.
Заявка потраплятиме одразу в опрацювання працівнику Пенсійного фонду. Виплати надходять на картку людини в тому банку, де вона обслуговується.
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