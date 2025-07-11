Чому затримують соціальні виплати — пояснення Мінсоцполітики Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Чому затримують соціальні виплати — пояснення Мінсоцполітики

У 2025 році в Україні деякі громадяни скаржаться на затримки соціальних виплат. У Міністерстві соціальної політики пояснили, чому таке трапляється і що з цим робити.

Про це пишуть Факти ICTV.

У міністерстві запевняють, що соціальні виплати нараховують вчасно, проте іноді вони можуть затримуватись через пріоритетність фінансування військових видатків.

«В Україні є резерв коштів, який дає змогу вчасно здійснювати всі соціальні виплати, які передбачені в чинному бюджеті. Але річ у тім, що соціальні видатки можуть здійснюватися коштом міжнародних партнерів. Тому, коли кошти надходять на рахунки, можуть бути невеликі затримки у виплатах громадянам. Це пов’язано з воєнними діями в країні», — пояснили в Мінсоцполітики.

Наприклад, якщо на момент соціальних виплат в казначейство надходить рахунок від Міністерства оборони, то спочатку сплачується він, а вже потім всі інші.

Фінансування соціальних виплат у 2025

Всі соціальні видатки у 2025 році закладені у держбюджет України.

«Насамперед казначейство покриває військові видатки. Але після них, на другому рівні, стоять соціальні», — заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Наприклад, у червні на пенсійні виплати через АТ Укрпошта спрямовано 0,7 млрд грн, а на оплату лікарняних спрямовано 73,2 млн грн.

У липні на оплату лікарняних спрямовано 78,9 млн грн. Також надано 46,5 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

«Якщо затримка соціальних виплат довготривала (до кількох місяців), людині необхідно звернутися на гарячу лінію за номером 1545, й фахівці розберуться у ситуації в індивідуальному порядку. Можливо, сталася помилка або збій у нарахуваннях», — радять в міністерстві.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики розпочало тестування нового виду допомоги для отримувачів соціальних виплат. Родина, яка має право на базову соціальну допомогу, повинна обрати: отримувати новий вид допомоги або ті «класичні» види допомог, які має зараз (наприклад, багатодітним сім’ям або малозабезпеченим родинам).

З 1 липня соцвиплати в Україні адмініструє Пенсійний фонд. Через це почали діяти певні нововведення, що мають спростити подання заявок на соцдопомогу та пришвидшити виплати.

ICTV За матеріалами:

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