Рівень бідності в Україні «є таким, з яким важко миритися» — Мінсоцполітики Сьогодні 21:02

Рівень бідності в Україні «є таким, з яким важко миритися» — Мінсоцполітики

Рівень бідності в Україні є таким, з яким важко миритися і який суттєво перевищує показники в інших країнах.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода зазначила заступниця міністерки соцполітики Дарія Марчак.

За її словами, захист українців від бідності є «одним з ключових завдань Міністерства соціальної політики».

Так урядовиця відповіла на питання про зміну Світовим банком підходу до підрахунків кількості населення, яка перебуває за межею бідності. Згідно з новою методикою та відкритими даними про розміри пенсій, за підрахунками журналістів, сьогодні в Україні близько 8,8 мільйона людей проживають за межею бідності.

«Це питання дуже складне, воно багатошарове, але, очевидно, що рівень бідності в нашій країні є таким, з яким важко миритися. І, очевидно, суттєво перевищує показники в інших країнах, на які нам хотілося б рівнятися», — зазначила урядовиця.

Вона також розповіла, що розв’язувати питання бідності в міністерстві хотіли б кількома способами. Зокрема, потрібен перегляд програми із захисту українців від бідності.

«У нас є програма допомоги малозабезпеченим особам, але ми бачимо, що ця програма недостатньо ефективна, тому що у нас на сьогодні в середньому 180−190 тисяч родин, які є користувачами цієї програми. І ви самі навели цифри, ми бачимо, що ця програма не має того масштабу, який з урахуванням рівня бідності ми мали б забезпечити», — заявила Дарія Марчак.

Ще один аспект системи захисту від бідності — не лише погасити фінансову потребу родини зараз, а «зробити так, щоб у майбутньому родина не потребувала цієї підтримки».

«Ми маємо забезпечити, що у нас виплата надається разом з послугою. Ми маємо сказати, що гроші — разом з набором дій, які держава і сама людина мають зробити, щоби далі не повертатися в цей стан бідності. І ми говоримо про те, що це може бути робота з повернення людини на ринок праці. Програми перенавчання, працевлаштування, можливо, переїзд в іншу громаду, тому що там кращий роботодавець, де ти можеш краще реалізувати свої навички», — пояснила урядовиця.

Водночас, за словами Марчак, цей аспект «не можемо зробити для пенсіонерів».

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До того ж, щоб програми підтримки були дієвими, потрібно розв’язати проблему прожиткового мінімуму, зазначила заступниця міністерки соцполітики.

«Законом у нас встановлено багато розмірів прожиткових мінімумів, але ці розміри, на жаль, достатньо сильно, якщо дипломатично казати, відрізняються від фактичного прожиткового рівня. І ми говоримо про те, що фактичний рівень прожиткового мінімуму має бути принаймні удвічі більший, ніж те, що встановлено законом», — сказала Дарія Марчак.

За актуальною оцінкою Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), в Україні «ситуація з безпекою, дефіцит робочої сили та енергії продовжують перешкоджати діяльності, тоді як рівень переміщення населення, безробіття та бідності залишаються високими».

ОЕСР оцінює, що відновлення вимагатиме «глибших змін у підході України до створення політик для стимулювання економічних рішень, що підтримують продуктивність». За прогнозом організації, темпи зростання залишатимуться скромними, доки триватиме війна, а приватний сектор матиме центральну роль у відбудові України.

Радіо Свобода За матеріалами:

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