У 7 разів зріс рівень глибокої бідності в Україні за два роки повномасштабної війни — експерт Сьогодні 10:35 — Казна та Політика

У 7 разів зріс рівень глибокої бідності в Україні за два роки повномасштабної війни — експерт

В Україні зріс рівень зарплат населення, але при цьому став вищим і рівень бідності.

Про це в етері Громадського радіо розповіла докторка економічних наук Людмила Черенько.

Спікерка каже, що 2024 рік показав зростання заробітних плат в реальному вимірі. У Макроекономічному та монетарному огляді НБУ йдеться про те, що у III кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22,3%, а реальні — на 14,2%.

У більшості видів економічної діяльності (за винятком освіти та мистецтва) реальні зарплати є вищими, аніж в III кварталі 2021 року, тобто до повномасштабного вторгнення.

Крім того, 1 квітня 2024 року в Україні зросла мінімальна заробітна плата — з 7100 грн до 8000 грн.

Але при цьому, каже Черенько, є проблеми у людей, які живуть на мінімальну пенсію (2361 грн), особливо в старших вікових групах, якщо немає підтримки від родичів чи додаткової роботи. Ця пенсія — на дуже низькому рівні, додає спікерка й наводить статистику щодо бідності в Україні.

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Громадське радіо За матеріалами:

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