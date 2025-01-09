У 7 разів зріс рівень глибокої бідності в Україні за два роки повномасштабної війни — експерт — Finance.ua
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У 7 разів зріс рівень глибокої бідності в Україні за два роки повномасштабної війни — експерт

Казна та Політика
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У 7 разів зріс рівень глибокої бідності в Україні за два роки повномасштабної війни — експерт
У 7 разів зріс рівень глибокої бідності в Україні за два роки повномасштабної війни — експерт
В Україні зріс рівень зарплат населення, але при цьому став вищим і рівень бідності.
Про це в етері Громадського радіо розповіла докторка економічних наук Людмила Черенько.
Спікерка каже, що 2024 рік показав зростання заробітних плат в реальному вимірі. У Макроекономічному та монетарному огляді НБУ йдеться про те, що у III кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22,3%, а реальні — на 14,2%.
У більшості видів економічної діяльності (за винятком освіти та мистецтва) реальні зарплати є вищими, аніж в III кварталі 2021 року, тобто до повномасштабного вторгнення.
Крім того, 1 квітня 2024 року в Україні зросла мінімальна заробітна плата — з 7100 грн до 8000 грн.
Але при цьому, каже Черенько, є проблеми у людей, які живуть на мінімальну пенсію (2361 грн), особливо в старших вікових групах, якщо немає підтримки від родичів чи додаткової роботи. Ця пенсія — на дуже низькому рівні, додає спікерка й наводить статистику щодо бідності в Україні.
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За матеріалами:
Громадське радіо
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