БЕБ перевірить ритейлерів, які дробляться на ФОПів та уникають оподаткування — Finance.ua

БЕБ перевірить ритейлерів, які дробляться на ФОПів та уникають оподаткування Сьогодні 08:37

БЕБ перевірить ритейлерів, які дробляться на ФОПів та уникають оподаткування

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) отримає нові дані для розслідування тіньових схем у сфері роздрібної торгівлі. Зокрема, йдеться про випадки, коли великі торговельні мережі навмисно розділяють свій бізнес між десятками ФОПів, щоб ухилитися від сплати податку на прибуток, ПДВ та не оформлювати працівників офіційно.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у відеопроєкті «Розпаковка» про ухилення від оподаткування у сфері послуг і харчового ритейлу.

«За експертними розрахунками, якщо порівняти обсяг продажів зазначених маркетів з аналогічними маркетами, що працюють „в білу“, їхній оборот річний становить приблизно 30 млрд грн. А це означає, що держава недоотримує 4,5−5 млрд грн з однієї мережі», — зазначив Гетманцев і нагадав, що дроблення великого бізнесу на сотні фіктивних ФОПів — це обкрадання української армії, яка щодня боронить країну.

Як приклад використання схеми дроблення бізнесу народний депутат навів одну з регіональних продуктових мереж, яка активно відкриває нові торгові точки в Полтавській, Дніпропетровській та інших областях. За словами Данила Гетманцева, окремі магазини оформлюються на десятки різних ФОПів, які змінюють один одного протягом дня. У таких містах, як Полтава, Горішні Плавні та Кривий Ріг, були зафіксовані випадки, коли одна й та сама особа — формально зареєстрована як ФОП — одночасно значиться на 6−8 торгових точках.

Читайте також Бізнес у «тіні»: податкова оштрафувала порушників на 692 млн гривень

За словами Гетманцева, такі тіньовики здійснюють діяльність без сплати ПДВ, без сплати податку на прибуток, без обліку товарів, що дуже важливо для продажу контрабандних товарів або товарів, виготовлених в Україні без сплати податків і, як правило, без оформлення найманих працівників.

«На II групі ФОП єдиного податку вони сплачують лише трошки більше за 4000 гривень на місяць. І це все. Якщо б вони працювали як юридична особа на загальній системі, то сплачували б і ПДВ, і податок на прибуток підприємств і, безперечно, ПДФО за найманих працівників», — каже нардеп.

Гетманцев зазначив, що схема поділу бізнесу на ФОПи дає великим регіональним і місцевим ритейлерам несправедливу перевагу над легальними компаніями, які чесно платять податки, працюють з надійними партнерами та забезпечують офіційну зайнятість.

Під час підготовки матеріалів комітет провів контрольні закупівлі в мережах, які, ймовірно, застосовують схеми ухилення від сплати податків. Було виявлено ознаки фіктивної діяльності — однакові IP-адреси, спільний бухгалтерський облік, централізовану видачу платіжних терміналів, а також ідентичну логістику. За словами Гетманцева, це свідчить про існування єдиного центру управління, незважаючи на формальне подрібнення бізнесу на ФОПи.

«Ці схеми не знижують ціну товару для споживача, — наголосив Гетманцев і як приклад навів ціни в туристичній сфері Одеси, де також активно використовуються схеми дроблення на ФОПів. — Це схеми із 2−3 чеками. Такі послуги, як готельні. Люди абсолютно не оформлюють ті гроші, які від вас приймають, і для вас це не коштує дешевше. Ви подивіться на ціни в Одесі — дорожче за Мальту!», — каже Гетманцев.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.