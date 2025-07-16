ПриватБанк підписав найбільшу на українському фінансовому ринку угоду з ЄБРР: про що йдеться — Finance.ua
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ПриватБанк підписав найбільшу на українському фінансовому ринку угоду з ЄБРР: про що йдеться

Фондовий ринок
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ПриватБанк підписав найбільшу на українському фінансовому ринку угоду з ЄБРР: про що йдеться
ПриватБанк підписав найбільшу на українському фінансовому ринку угоду з ЄБРР: про що йдеться
ПриватБанк розширює співпрацю з ЄБРР, щоб дати підприємцям більше можливостей отримати фінансування за найбільшою на сьогодні в Україні програмою розподілу портфельних ризиків.
Таку угоду підписав Мікаель Бьоркнерт, Голова Правління ПриватБанку, під час Ukraine Recovery Conference у Римі 11 липня 2025 р.
Про це повідомляє банк.
Що передбачається
Нова угода покриває частину кредитного ризику банку за новими кредитами позичальникам. Вона включає гарантію ЄБРР у ​​розмірі 185 мільйонів євро, що дозволяє ПриватБанку надати українським підприємствам до 600 мільйонів євро додаткового фінансування.
Кредитні лінії ЄБРР будуть підкріплені покриттям ризику перших збитків, що фінансується Францією та Європейським Союзом у рамках Інвестиційної програми ЄС для України.
Що це дасть
Нова угода про розподіл ризиків допоможе українському бізнесу отримати необхідні інвестиції та обігові кошти.
За цими програми ПриватБанк значно збільшить обсяги кредитування, підтримуючи підприємства в критично важливих галузях:
  • таких як агробізнес,
  • виробництво,
  • фармацевтика,
  • транспорт та логістика,
  • а також буде сприяти інвестиціям в енергетичну безпеку країни.
4 ключові складові третьої угоди між ЄБРР та ПриватБанком
  • Підтримка ММСП:
415 мільйонів євро буде доступно для мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) в рамках Гарантії стійкості та засобів до існування (RLG) ЄБРР для задоволення негайних потреб у ліквідності та інвестиціях у ключових секторах.
  • Зміцнення енергетичної стійкості:
95 мільйонів євро в рамках Механізму підтримки енергетичної безпеки (ESSF) сприятимуть залученню інвестицій на зміцнення енергетичної стійкості України та перехід до зелених технологій. Ця програма спрямована не лише на підприємства, а й на домогосподарства та об’єднання власників житла, підвищуючи стабільність енергопостачання.
  • Модернізація та відповідність стандартам ЄС:
До 90 мільйонів євро в рамках кредитної лінії EU4Business-EBRD будуть спрямовані на довгострокові капітальні інвестиції для ММСП задля модернізації обладнання та технологій відповідно до стандартів ЄС. Важливо, що частину цих кредитів ПриватБанк надаватиме підприємствам з вразливими групами населення, а також для підтримки жіночого підприємництва.
  • Гранти:
9 мільйонів євро буде надано як інвестиційні грантові стимули мікро, малим та середнім підприємствам, а також для підтримки вразливих груп. Більші гранти будуть спрямовані підприємствам, які найбільше постраждали від війни, та тим, хто допомагає реінтегрувати ветеранів, людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб.
За матеріалами:
Finance.ua
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