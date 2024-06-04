У Мінцифри розповіли, коли запустять еАкциз — Finance.ua

У Мінцифри розповіли, коли запустять еАкциз Сьогодні 09:49

У Мінцифри розповіли, коли запустять еАкциз

Україна планує запустити електронну систему акцизного оподаткування у 2026 році для боротьби з тіньовим ринком алкоголю та тютюну, який у 2022 році призвів до збитків у розмірі понад 27 мільярдів гривень через несплату податків.

Віцепрем'єр-міністр і голова Мінцифри Михайло Федоров розповів деталі про роботу над еАкцизом і додав, що запустити систему планують у 2026 році.

Що це таке і навіщо воно

Федоров зазначив, що еАкциз — це цифровий інструмент для боротьби з тіньовим ринком алкоголю й тютюну.

За його словами, у 2022 році Україна втратила понад 27 мільярдів гривень через несплату податків на ці товари. Збитки просто нереальні.

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«Якщо вам цікаво, то запустили окремий сайт (https://e-excise.org.ua/), де можете дізнатися всі деталі про проєкт, на якому він етапі, загалом дорожню карту, а також глянути переваги для бізнесу, держави та суспільства. Там уся інформація про реформу. Зараз команда завершує роботу над нормативкою для впровадження еАкцизу. Запустити систему плануємо у 2026 році», — повідомив глава Мінцифри.

Він також додав, що еАкциз замінить стару-добру паперову акцизну марку на електронну з DataMatrix-кодом. Її можна буде легко відсканувати через Дію та перевірити, чи легальний продукт. І, звісно, зможете поскаржитися, якщо помітите щось підозріле.

УНН За матеріалами:

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