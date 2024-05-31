Парламентський комітет схвалив підвищення акцизів на цигарки — Finance.ua

Парламентський комітет схвалив підвищення акцизів на цигарки Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Парламентський комітет схвалив підвищення акцизів на цигарки

Рішення про поступове підвищення акцизів на цигарки до мінімального рівня в ЄС до 2028 року пройшло профільний парламентський комітет, Верховній Раді рекомендовано ухвалити відповідний законопроєкт за основу.

Про це повідомив у п’ятницю представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

«Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР ухвалити за основу урядовий проект закону „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби“ (реєстр. № 11 090 від 18.03.2024)», — написав Мальничук у Telegram.

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Законопроектом пропонується:

встановити з 01.01.2028 нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений директивою Ради ЄС, з одночасним зменшенням акцизного навантаження на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання. Поряд з цим, передбачити поступове, починаючи з 01.07.2024 по 31.12.2027, щорічне підвищення ставок акцизного податку для приведення їх до зазначеного мінімального рівня;

визначити грошову одиницю виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби у євро;

передбачити особливості порядку обчислення акцизного податку з тютюнових виробів за ставками, вираженими в іноземній валюті;

встановити послаблення на період воєнного стану обмеження щодо заходів накопичення обсягів тютюнових виробів на складах перед підвищенням ставок акцизного податку (антифорстолінг) шляхом збільшення установленого розміру середньомісячного обсягу реалізації на митній території України тютюнових виробів з 115 до 120 відсотків.

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