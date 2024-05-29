Як Кабмін планує підвищувати акцизний податок на пальне (інфографіка) — Finance.ua

Як Кабмін планує підвищувати акцизний податок на пальне (інфографіка) Сьогодні 12:01

Як Кабмін планує підвищувати акцизний податок на пальне (інфографіка)

В Україні готуються підвищити акцизний податок на всі види пального — бензин, дизель, скраплений газ та альтернативне моторне паливо. Кабмін ще в березні схвалив відповідний законопроєкт, і якщо Верховна Рада його ухвалить, акцизи зростуть вже з липня, що може спричинити зростання цін на АЗС. Перегляд акцизів уряд аргументував необхідністю наближення національного законодавства до законодавства ЄС. Ще одна актуальна на сьогоднішній день причина — дефіцит держбюджету.

Розповідаємо, як планують підвищувати податок на нафтопродукти.

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Кабмін пропонує підвищувати акцизний податок на пальне у кілька етапів: перший має відбутися 1 липня, далі - до 2028 року включно — буде щорічний перегляд 1 січня.

У рамках першого етапу акцизи зростуть:

на бензин — з 213,5 євро за тисячу літрів до 242,6 євро (+13,6%)

на дизельне пальне — зі 139,5 євро за тисячу літрів до 177,6 євро (+27,3%)

на скраплений газ — з 52 євро за тисячу літрів до 165 євро (+217,3%)

на паливо моторне альтернативне — зі 162 євро за тисячу літрів до 184,08 євро (+13,6%).

За прогнозами, підвищення акцизів у другому півріччі 2024-го може дати державному бюджету додатково 13 млрд гривень.

В 2025 році акцизний податок на бензин має зрости до 271,7 євро за тисячу літрів (+12%), на дизель — до 215,7 євро (+21,5%), на газ — до 193 євро (+17%), на моторне паливо альтернативне — до 206,16 євро (+12%).

З 2026 року, згідно із законопроєктом, акцизи становитимуть: на бензин — 300,8 євро за тисячу літрів (+10,7%), на дизель — 253,8 євро (+17,7%), на газ — 221 євро (+14,5%), на моторне паливо альтернативне — 228,24 євро (+10,7%).

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У 2027 році акцизи зростуть так: на бензин — до 329,9 євро за тисячу літрів (+9,7%), на дизельне пальне — до 291,9 євро (+15%), на газ — до 249 євро (+ 12,7%), на паливо моторне альтернативне — до 250,32 євро (+9,7%).

Фінальне підвищення акцизного податку заплановано на 2028 рік. На бензин акциз буде 359 євро за тисячу літрів (+8,8%), на дизель — 330 євро (+13,1%), на газ — 277 євро (+11,2%), на моторне паливо альтернативне — 272, 4 євро (+8,8%).

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