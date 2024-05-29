Як Кабмін планує підвищувати акцизний податок на пальне (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як Кабмін планує підвищувати акцизний податок на пальне (інфографіка)

96
Як Кабмін планує підвищувати акцизний податок на пальне (інфографіка)
Як Кабмін планує підвищувати акцизний податок на пальне (інфографіка)
В Україні готуються підвищити акцизний податок на всі види пального — бензин, дизель, скраплений газ та альтернативне моторне паливо. Кабмін ще в березні схвалив відповідний законопроєкт, і якщо Верховна Рада його ухвалить, акцизи зростуть вже з липня, що може спричинити зростання цін на АЗС. Перегляд акцизів уряд аргументував необхідністю наближення національного законодавства до законодавства ЄС. Ще одна актуальна на сьогоднішній день причина — дефіцит держбюджету.
Розповідаємо, як планують підвищувати податок на нафтопродукти.
Як Кабмін планує підвищувати акцизний податок на пальне (інфографіка)
Читайте також
Кабмін пропонує підвищувати акцизний податок на пальне у кілька етапів: перший має відбутися 1 липня, далі - до 2028 року включно — буде щорічний перегляд 1 січня.
У рамках першого етапу акцизи зростуть:
  • на бензин — з 213,5 євро за тисячу літрів до 242,6 євро (+13,6%)
  • на дизельне пальне — зі 139,5 євро за тисячу літрів до 177,6 євро (+27,3%)
  • на скраплений газ — з 52 євро за тисячу літрів до 165 євро (+217,3%)
  • на паливо моторне альтернативне — зі 162 євро за тисячу літрів до 184,08 євро (+13,6%).
За прогнозами, підвищення акцизів у другому півріччі 2024-го може дати державному бюджету додатково 13 млрд гривень.
В 2025 році акцизний податок на бензин має зрости до 271,7 євро за тисячу літрів (+12%), на дизель — до 215,7 євро (+21,5%), на газ — до 193 євро (+17%), на моторне паливо альтернативне — до 206,16 євро (+12%).
З 2026 року, згідно із законопроєктом, акцизи становитимуть: на бензин — 300,8 євро за тисячу літрів (+10,7%), на дизель — 253,8 євро (+17,7%), на газ — 221 євро (+14,5%), на моторне паливо альтернативне — 228,24 євро (+10,7%).
Читайте також
У 2027 році акцизи зростуть так: на бензин — до 329,9 євро за тисячу літрів (+9,7%), на дизельне пальне — до 291,9 євро (+15%), на газ — до 249 євро (+ 12,7%), на паливо моторне альтернативне — до 250,32 євро (+9,7%).
Фінальне підвищення акцизного податку заплановано на 2028 рік. На бензин акциз буде 359 євро за тисячу літрів (+8,8%), на дизель — 330 євро (+13,1%), на газ — 277 євро (+11,2%), на моторне паливо альтернативне — 272, 4 євро (+8,8%).
Lо речі, власники авто тепер можуть не турбуватися, що не вистачить бензину в дорозі або проб’ють колесо у полі, адже Finance.ua запустив продаж карток технічної допомоги-Assistance. Евакуація авто до СТО, аварійне відкриття дверей, заміна колеса — ці та інші послуги будуть доступними для вас 24/7 — без вихідних та протягом усього року.

Замовити підтримку Finance.ua Assistance

За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.