Зростання цін на паливо в Україні — Гетманцев розповів подробиці підвищення акцизу — Finance.ua
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Зростання цін на паливо в Україні — Гетманцев розповів подробиці підвищення акцизу

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Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів деталі законопроєкту, який стосується підвищення акцизів на пальне в Україні. Документ підтримала робоча група Верховної Ради.
Про це Данило Гетманцев розповів у своєму Telegram-каналі.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів деталі законопроєкту, який стосується підвищення акцизів на пальне в Україні. Документ підтримала робоча група Верховної Ради.
Про це Данило Гетманцев розповів у своєму Telegram-каналі.

Подробиці законопроєкту щодо підвищення акцизу на паливо

За словами Гетманцева, була проведена робоча група по законопроєкту № 11 256. Цей документ має на меті наблизити акциз на паливо в Україні до законодавства ЄС.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики зазначив, що законопроєкт був «концептуально підтриманий». Водночас, за його словами, триває дискусія про співвідношення ставок на бензини та газ.
Законопроєкт № 11 256 був зареєстрований у Верховній Раді 13 травня 2024 року. Документ передбачає поетапне щорічне підвищення акцизів на пальне в Україні до 2028 року включно.
З 1 липня 2024 року акциз на бензин пропонується збільшити з 213 до 242 євро за 1000 літрів. На дизельне пальне — зі 139 до 177 євро за 1000 літрів. На автогаз — з 52 до 55 євро за 1000 літрів.
До 1 січня 2028 року акциз на бензин має становити 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне — 330 євро за 1000 літрів, а на автогаз — 277 євро за 1000 літрів. У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що підвищення акцизів на паливо до рівня країн європейських країн вимагає директива Європейського Парламенту та Ради 96/92/ЄС.
Нагадаємо, підняття з початку липня акцизів на пальне ніяк не вплине на ціни на продукти харчування. Це зумовлено тим, що у цій галузі пальне використовується найбільше лише в момент зібрання продуктів з полів.
Раніше ми повідомляли, що в Асоціації власників малого та середнього бізнесу попереджають про негативні наслідки від підвищення акцизу на дизель та бензин. Очікується масове закриття бізнесів.
За матеріалами:
Novyny.live
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