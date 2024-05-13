У Раді зареєстровано законопроект, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне — Finance.ua

У Раді зареєстровано законопроект, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне.
Якщо цей закон ухвалять, то протягом 5 років:
- акциз на бензин має зрости в 1,7 раза з 213 до 359 євро/1000 л,
- на дизпальне — у 2,4 раза, зі 139 до 330 євро/1000 л,
- на скраплений газ — з 52 до 70 євро/1000 л.
Це додасть до поточних цін за літр за сьогоднішнього курсу євро:
- +7,3 грн на бензин.
- +9,6 грн на ДП.
- +0,9 грн на газ.
Раніше представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив, що Кабінет Міністрів схвалив проект змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку. Пропозицію ще має ухвалити Верховна Рада.
«Законопроект має на меті наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС», — написав він.
Пропонується встановити такі ставки акцизного податку:
на бензини 359 євро за 1000 літрів,
на газойлі (дизельне пальне) — 330 євро за 1000 літрів,
на скраплений газ — 277 євро за 1000 літрів.
Зараз ці акцизи становлять 215,5 євро на бензин, 139,5 євро на дизельне пальне та 70 євро на газ.
Водночас передбачено графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року.
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