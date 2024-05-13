У Раді зареєстровано законопроект, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне — Finance.ua

У Раді зареєстровано законопроект, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне Сьогодні 19:00 — Енергетика

У Раді зареєстровано законопроект, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне.

Якщо цей закон ухвалять, то протягом 5 років:

акциз на бензин має зрости в 1,7 раза з 213 до 359 євро/1000 л,

на дизпальне — у 2,4 раза, зі 139 до 330 євро/1000 л,

на скраплений газ — з 52 до 70 євро/1000 л.

Це додасть до поточних цін за літр за сьогоднішнього курсу євро:

+7,3 грн на бензин.

+9,6 грн на ДП.

+0,9 грн на газ.

Раніше представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив , що Кабінет Міністрів схвалив проект змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку. Пропозицію ще має ухвалити Верховна Рада.

«Законопроект має на меті наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС», — написав він.

Пропонується встановити такі ставки акцизного податку:

на бензини 359 євро за 1000 літрів,

на газойлі (дизельне пальне) — 330 євро за 1000 літрів,

на скраплений газ — 277 євро за 1000 літрів.

Зараз ці акцизи становлять 215,5 євро на бензин, 139,5 євро на дизельне пальне та 70 євро на газ.

Водночас передбачено графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року.

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