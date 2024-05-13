У Раді зареєстровано законопроект, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Раді зареєстровано законопроект, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне

Енергетика
51
У Раді зареєстровано законопроект, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне
У Раді зареєстровано законопроект, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне.
Якщо цей закон ухвалять, то протягом 5 років:
  • акциз на бензин має зрости в 1,7 раза з 213 до 359 євро/1000 л,
  • на дизпальне — у 2,4 раза, зі 139 до 330 євро/1000 л,
  • на скраплений газ — з 52 до 70 євро/1000 л.
Це додасть до поточних цін за літр за сьогоднішнього курсу євро:
  • +7,3 грн на бензин.
  • +9,6 грн на ДП.
  • +0,9 грн на газ.
Раніше представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив, що Кабінет Міністрів схвалив проект змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку. Пропозицію ще має ухвалити Верховна Рада.
«Законопроект має на меті наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС», — написав він.
Пропонується встановити такі ставки акцизного податку:
на бензини 359 євро за 1000 літрів,
на газойлі (дизельне пальне) — 330 євро за 1000 літрів,
на скраплений газ — 277 євро за 1000 літрів.
Зараз ці акцизи становлять 215,5 євро на бензин, 139,5 євро на дизельне пальне та 70 євро на газ.
Водночас передбачено графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року.

Оформити автоцивілку онлайн 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.