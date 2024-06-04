Які дані про компанії змінюють українські бізнесмени — Finance.ua

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Які дані про компанії змінюють українські бізнесмени

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Які дані про компанії змінюють українські бізнесмени
Які дані про компанії змінюють українські бізнесмени
Понад 278 тис. реєстраційних змін вніс бізнес від початку повномасштабного вторгнення, за даними Єдиного держреєстру. З них майже 80% припало на 2023 рік.
Від початку великої війни 41% від усіх змін стосувався директорів компаній. У 39% випадків йшлося про зміну адреси реєстрації бізнесу.
Які дані про компанії змінюють українські бізнесмени
Загалом торік зафіксовано 220,9 тис. реєстраційних змін. Це майже відповідає показникам 2021 року: тоді було 224 тис. змін даних в реєстрах. Натомість у 2022 їх кількість скоротилася до 57 тис. Це 20% загального обсягу реєстраційних змін від початку вторгнення.
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На 46% за рік побільшало змін адрес реєстрації компанії. До початку повномасштабної війни таких змін було понад 68 тис., а торік їх кількість сягла за позначку у 100 тис.
Які дані про компанії змінюють українські бізнесмени
У Єдиному державному реєстрі від початку вторгнення більше не публікують відкриті дані, тому більшість компаній та банків втратили можливість актуалізувати базу клієнтів. Водночас оновлення даних все ще залишається обов’язком банків, згідно з 65 постановою НБУ.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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