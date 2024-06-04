Які дані про компанії змінюють українські бізнесмени — Finance.ua

Які дані про компанії змінюють українські бізнесмени Сьогодні 08:29

Які дані про компанії змінюють українські бізнесмени

Понад 278 тис. реєстраційних змін вніс бізнес від початку повномасштабного вторгнення, за даними Єдиного держреєстру. З них майже 80% припало на 2023 рік.

Від початку великої війни 41% від усіх змін стосувався директорів компаній. У 39% випадків йшлося про зміну адреси реєстрації бізнесу.

Загалом торік зафіксовано 220,9 тис. реєстраційних змін. Це майже відповідає показникам 2021 року: тоді було 224 тис. змін даних в реєстрах. Натомість у 2022 їх кількість скоротилася до 57 тис. Це 20% загального обсягу реєстраційних змін від початку вторгнення.

Читайте також Малий бізнес може отримати грант на набір нових працівників

На 46% за рік побільшало змін адрес реєстрації компанії. До початку повномасштабної війни таких змін було понад 68 тис., а торік їх кількість сягла за позначку у 100 тис.

У Єдиному державному реєстрі від початку вторгнення більше не публікують відкриті дані, тому більшість компаній та банків втратили можливість актуалізувати базу клієнтів. Водночас оновлення даних все ще залишається обов’язком банків, згідно з 65 постановою НБУ.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.