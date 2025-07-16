Дефіцит робочої сили в росії змушує підприємства наймати підлітків та пенсіонерів — ЗМІ — Finance.ua
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Дефіцит робочої сили в росії змушує підприємства наймати підлітків та пенсіонерів — ЗМІ

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Дефіцит робочої сили в росії змушує підприємства наймати підлітків та пенсіонерів — ЗМІ
Дефіцит робочої сили в росії змушує підприємства наймати підлітків та пенсіонерів — ЗМІ
Катастрофічний дефіцит робочої сили в росії змусив підприємства наймати підлітків та пенсіонерів для заповнення робочих місць через посилення демографічної кризи.
Про це пише в свохй аналітиці видання Еxpress.
Оскільки війна з Україною триває, це відправило багатьох людей працездатного віку на передову.
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Кількість оголошень про роботу, в яких запитують «молодих кандидатів» віком від 14 років, зросла на 119% у першому кварталі минулого року, повідомляє російське видання Nakanune.
Попит на працівників віком від 16 до 18 років також подвоївся. Кількість вакансій для працівників віком від 55 років зросла на 65% у секторах культури та освіти, а також на 12% у сфері послуг.
«путін докладає всіх зусиль для збільшення зайнятості на тлі демографічної кризи, дозволяючи 14-річним особам влаштовуватися на роботу та підвищуючи пенсійний вік. Російські чоловіки тепер можуть виходити на пенсію у 65 років (раніше було 60), а жінки — у 63 роки (раніше було 55)», — пише видання.
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Постійний дефіцит робочої сили в росії призвів до зростання заробітної плати та збільшення інфляції, яка на початку цього року досягла 9,9% на тлі західних економічних санкцій.
Це сталося після того, як міністр праці Антон Котяков попередив про вражаючі масштаби демографічної кризи в росії, оскільки рівень народжуваності різко падає, а для військових зусиль потрібні люди працездатного віку.
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Раніше писали, що росіяни стали гірше виплачувати борги за кредитними картками: станом на 31 травня за 8,3 млн кредиток платежі були прострочені більш ніж на 90 днів і більше.
За матеріалами:
Finance.ua
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