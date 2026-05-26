День фінансів: електронний ІПН, новий прожитковий мінімум та мінімальна зарплата

У вівторок, 26 травня, у Раді хочуть підвищити прожитковий мінімум та мінімальну зарплату, також стало відомо, що Рада не підтримала податок на міжнародні посилки.
Електронний ІПН у кишені
Україна зробила ще один крок у бік повної відмови від паперових довідок. Міністерство цифрової трансформації спільно з Державною податковою службою запустили повноцінну е-Картку платника податків в застосунку «Дія». Finance.ua підготував детальний путівник: що саме змінилося, навіщо потрібен цей документ, які можливості він відкриває та як ним правильно користуватися.

Рада не підтримала податок на міжнародні посилки
ВР не підтримала зміни до Митного кодексу щодо оподаткування міжнародних посилок. Йдеться про правки до законопроєкту № 12360, які передбачали скасування пільгового порогу для посилок вартістю до 150 євро.
Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміну показників прожиткового мінімуму у державному бюджеті на 2026 рік, а також підвищення мінімальної пенсії, мінімальної зарплати та грошового забезпечення військовослужбовців.
Зарплати до 165 тис. грн
Найчастіше серед найбільш оплачуваних вакансій фігурують штукатури, фасадники, мулярі, плиточники, малярі та будівельники.
Водночас компанії української оборонки пропонують помітно вищий рівень зарплат, ніж у середньому на ринку праці.
Вакансії з житлом
За перші чотири місяці 2026 року через Службу зайнятості роботодавці запропонували шукачам роботи 1747 вакансій із можливістю надання житла.
Уряд змінив правила малої приватизації
Викупити державне чи комунальне майно «за копійки» через оренду та ремонти більше не вдасться. Уряд змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-аукціони обов’язковими для продажу орендованого майна.
Чого очікувати від курсу цього тижня
Офіційний курс гривні до долара США протягом 18−22 травня рухався в межах вузького діапазону та поступово зростав. Гривня послабилася незначно, водночас вартість долара виявилася рекордно високою двічі за тиждень.
