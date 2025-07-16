Казахстан вирішив відмовитися від послуг росії щодо будівництва електростанцій — Finance.ua

Казахстан вирішив відмовитися від послуг росії щодо будівництва електростанцій Сьогодні 22:17

Казахстан почав самостійно реалізовувати проєкт будівництва теплоелектроцентралей у трьох містах країни, відмовившись від допомоги росії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Казахстану Олжас Бектенов, передає The Moscow Times.

Спочатку про будівництво об’єктів, яке оцінювалося в $2,7 млрд, Казахстан домовився з росією.

«Поки ми не отримали точної інформації про надання гарантованого здешевленого фінансування з російської сторони, тому в Кокшетау ми вже почали самотужки будувати, не звертаючись ні до кого», — сказав Бектенов.

Він додав, що за двома іншими ТЕЦ — у Семеї та Усть-Каменогорську потужністю по 360 МВт (у Кокшетау — 240 МВт) — Казахстан поки чекає на відповідь від російської сторони.

«Якщо найближчим часом відповіді не буде, теж розглядатимемо варіанти самостійної реалізації цих проєктів», — заявив Бектенов, зазначивши, що довгого очікування влада собі дозволити не може, оскільки «потрібні і тепло, і електроенергія».

Домовленість про будівництво ТЕЦ на території Казахстану було укладено в листопаді 2023 року під час візиту президента рф владіміра путіна до країни.

Згідно з договором, фінансування проєкту, який оцінювався у $2,7 млрд, забезпечують російські банки. Вони мали надати кредити терміном на 15 років.

Економічна Правда За матеріалами:

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