Казахстан вирішив відмовитися від послуг росії щодо будівництва електростанцій — Finance.ua
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Казахстан вирішив відмовитися від послуг росії щодо будівництва електростанцій

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Казахстан почав самостійно реалізовувати проєкт будівництва теплоелектроцентралей у трьох містах країни, відмовившись від допомоги росії.
Про це повідомив прем’єр-міністр Казахстану Олжас Бектенов, передає The Moscow Times.
Спочатку про будівництво об’єктів, яке оцінювалося в $2,7 млрд, Казахстан домовився з росією.
«Поки ми не отримали точної інформації про надання гарантованого здешевленого фінансування з російської сторони, тому в Кокшетау ми вже почали самотужки будувати, не звертаючись ні до кого», — сказав Бектенов.
Він додав, що за двома іншими ТЕЦ — у Семеї та Усть-Каменогорську потужністю по 360 МВт (у Кокшетау — 240 МВт) — Казахстан поки чекає на відповідь від російської сторони.
«Якщо найближчим часом відповіді не буде, теж розглядатимемо варіанти самостійної реалізації цих проєктів», — заявив Бектенов, зазначивши, що довгого очікування влада собі дозволити не може, оскільки «потрібні і тепло, і електроенергія».
Домовленість про будівництво ТЕЦ на території Казахстану було укладено в листопаді 2023 року під час візиту президента рф владіміра путіна до країни.
Згідно з договором, фінансування проєкту, який оцінювався у $2,7 млрд, забезпечують російські банки. Вони мали надати кредити терміном на 15 років.
За матеріалами:
Економічна Правда
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