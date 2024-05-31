Малий бізнес може отримати грант на набір нових працівників — Finance.ua
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Малий бізнес може отримати грант на набір нових працівників

Особисті фінанси
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Малий бізнес може отримати грант на набір нових працівників
Малий бізнес може отримати грант на набір нових працівників
Український мікро- та малий бізнес може взяти участь у новій грантовій програмі.
Про це повідомляє grantsense.
Мета проєкту «Розвиток малих та середніх підприємств: Економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу», що фінансується Німеччиною (BMZ) через Банк розвитку KfW: підтримка економіки України шляхом відновлення робочих місць та виробництва, а також задоволення попиту населення на критично важливі товари та послуги.

Хто може взяти участь

Малі та мікропідприємства, що релокуються або здійснюють діяльність в місті Київ, Київській, Львівській, Закарпатській, Сумській, Чернігівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Дніпропетровській або Харківській областях; Зареєстровані не менше ніж за 1 рік до дати подання заявки; Зареєстровані в Україні та належать громадянам України.
  • Мікропідприємства: Працевлаштовують менше 10 осіб. Підприємства, які створять не менше 1 нового робочого місця завдяки грант.
  • Малі підприємства: Працевлаштовують 10 і більше людей. Підприємства, які створять не менше 3 нових робочих місць завдяки гранту.
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Пріоритет надаватиметься постраждалим від війни, пошкодженим, зруйнованим та переміщеним підприємствам; підприємствам, які очолюють жінки, молодь; підприємствам, діяльність яких сприяє підтримці вразливих верств населення; підприємствам у сільській місцевості.

Розмір гранту

Мікропідприємства — максимальна сума гранту становить 4 500 євро в гривневому еквіваленті за курсом ООН.
Малі підприємства — максимальна сума гранту становить 20 000 євро в гривневому еквіваленті за курсом ООН.
Дедлайн подачі заявок до 22 червня. Більше інформації за посиланням.
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