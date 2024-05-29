Які бізнеси найчастіше закриваються під час повномасштабної війни (інфографіка) — Finance.ua

Які бізнеси найчастіше закриваються під час повномасштабної війни (інфографіка) Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Які бізнеси найчастіше закриваються під час повномасштабної війни (інфографіка)

У 2023 році в Україні закрили трохи більше 4 тисяч компаній — це вдвічі менше ліквідованих фірм, ніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році.

Про це свідчить аналіз від YouControl.Market.

Інфографіка: YouControl

Які галузі найбільше втратили під час війни

Найбільше за час повномасштабного вторгнення зросла частота закриття компаній на ринку юридичних послуг. Так, зміна частки закриття юридичних компаній за час війни склала +2,4 п.п. Це означає, що закриття юридичних компаній за час повномасштабної війни зросло вдвічі.

Інфографіка: YouControl

Другою галуззю, де зріс рівень закриття компаній під час війни, є сільське господарство. Тут приріст частки сектору в ліквідації підприємств склав 1,4 п.п.

Також серед лідерів із негативною динамікою опинилися такі сектори, як операції з нерухомістю, медичні заклади та фінпослуги.

Зниження рівня ліквідацій за більш ніж два роки війни відбулось у компаній зі сфери водопостачання, деревообробки, роздрібної і оптової торгівлі та будівництва.

Інфографіка: YouControl

У яких регіонах закрилося найбільше компаній під час війни

В Києві, Одеській, Дніпропетровській, Львівській та Київській областях кількість закритих компаній у 2023 році була найвищою.

Якщо проаналізувати динаміку закриття компаній під час війни, то Одеська, Запорізька та Київська області стали тими регіонами, де інтенсивність ліквідації підприємств зросла найбільше.

Зміна частки Одеської області в загальній кількості закритих компаній під час повномасштабної війни склала 1,6 п.п. — з 7,4% до 9%.

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У Запорізькій області зміна частки закриттів компаній склала +1 п. п, у Київській — +0,6 п. п, у Черкаській області +0,5 п. п та +0,3 — у Полтавській.

Найчастіше у 2023 році закривалися сільськогосподарські компанії — 605, а частка закриття агропідприємств серед усіх закритих за даний період склала рекордні 14,9%. У першому кварталі 2024 року закриття агрокомпаній зросло ще більше і вже становить 18% від усіх закритих фірм України.

Інфографіка: YouControl

У галузі оптової торгівлі закрилося 440 компаній, операцій з нерухомістю — 340. Ще 260 будівельних фірм закрили у 2023 році. А от у юридичній сфері закрилося 224 компанії, що більше ніж у довоєнний 2021 рік, тоді закрилося 197 фірм.

Негативна динаміка серед юридичних компаній спостерігається і в першому кварталі 2024 року — вже 104 закриті компанії. Якщо у 2021 році частка закритих компаній сектору складала всього 2,3%, то першому кварталі 2024 року зросла більш ніж утричі — 9,8%.

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Лідером за кількістю закритих компаній у 2023 році став Київ — 650 закритих підприємств. Також, на жаль, активно закривалися компанії в Одеській області — 371, Дніпропетровській області — 297 та Львівській — 292 областях.

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