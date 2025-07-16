Малі та середні підприємства стануть головними генераторами нових робочих місць у 2025 році — Finance.ua

Малі та середні підприємства стануть головними генераторами нових робочих місць у 2025 році Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

Малі та середні підприємства стануть головними генераторами нових робочих місць у 2025 році

Саме малі та середні підприємства стануть головними генераторами нових робочих місць у 2025 році, що буде додатково тиснути на великі підприємства у їх можливостях забезпечити заповнення вакансій.

Про це йдеться в дослідженні ринку праці 2024−25 роках.

Даний висновок підтверджується отриманими даними щодо розподілу загального обсягу запланованого найму працівників. Згідно результатів опитування, у загальному обсязі запланованого найму на новостворені робочі місця на малих та середніх підприємствах припадає 85% або 5,4% від загального обсягу заявленого найму у 2025 році.

Структура запланованого найму у 2025 році за видами економічної діяльності свідчить про наявність кадрового дефіциту у більшості секторів без істотного створення нових робочих місць, що свідчить про необхідність активного пошуку працівників для вже існуючих вакансій. Це підтверджує, що зростання попиту на робочу силу є наслідком нестачі кадрів, а не стрімкого економічного розвитку.

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Особливо це помітно у сферах водопостачання, постачання електроенергії, видобувної промисловості, освіти та транспорту, де понад 90% найму спрямоване на закриття наявних вакансій.

Найбільша частка нових робочих місць відзначається у готельно-ресторанному бізнесі, будівництві та сільському господарстві, що вочевидь пов’язано із чинником сезонності, що є важливим для цих секторів.

Виклики ринку праці

Загалом структура запланованого найму у 2025 році підтверджує, що основним викликом ринку праці є нестача кваліфікованих спеціалістів, а не стрімке економічне зростання. Збільшення кількості вакансій у більшості сфер пояснюється труднощами у їхньому заповненні, що свідчить про потребу в ефективних механізмах підготовки кадрів та залучення працівників до дефіцитних професій.

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