Як підвищення тарифів на електроенергію вплине на субсидії — роз’яснення Мінсоцполітики — Finance.ua

Як підвищення тарифів на електроенергію вплине на субсидії — роз’яснення Мінсоцполітики Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Як підвищення тарифів на електроенергію вплине на субсидії — роз’яснення Мінсоцполітики

Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики, зазначила, що при підвищенні тарифів у держави є гроші на субсидії для всіх родин, які потребують допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг.

Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.

«Щодо підвищення тарифів та субсидій, хочу всіх заспокоїти, бо механізм субсидій працює так, що, якщо тариф підвищується, а ви є родиною, яка отримує субсидію, то субсидія вам буде перерахована автоматично. Вже з січня 2023 року в нас субсидії повністю цифровізовані. Нарахування виплат здійснює Пенсійний фонд, який має дуже потужну ІТ-систему. Якщо тарифи будуть підвищені, то для всіх тих родин, які мають субсидії сьогодні, ми самі автоматично ці субсидії перерахуємо. Гроші для цього є і будуть», — підкреслила перша заступниця міністра соціальної політики.

За її словами, якщо родина не отримує субсидію, але внаслідок підвищення тарифів відчула, що оплата житлово-комунальних послуг є надмірною, то треба звертатися до Пенсійного фонду.

«Розроблені зручні інструменти — це так звана спрощена заява на субсидію. Заходьте на сайт „Дії“ чи на сайт Пенсійного фонду, потім до електронного кабінету, де онлайн можна подати коротеньку заяву. Решту ми зробимо самі, як держава. І ми будемо призначати субсидії всім, хто їх потребує», — резюмувала Дарина Марчак.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів України підвищив вартість електроенергії для населення. З 1 червня єдиний тариф на електроенергію буде становити 4,32 грн/кВт. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року;

як пояснили в Міністерстві енергетики, підвищення тарифу на електроенергію — складний, але необхідний крок. Якби росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишились би незмінними;

одним із критеріїв призначення субсидії в Україні є відсутність боргів за комуналку. Однак у деяких випадках можна оформити субсидію навіть із боргами. Для цього треба укласти договір про реструктуризацію заборгованості із постачальниками послуг ЖКГ.

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