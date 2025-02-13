День фінансів: умови скасування обмежень на карткові перекази, деталі розмови Зеленського з Трампом, санкції РНБО — Finance.ua

День фінансів: умови скасування обмежень на карткові перекази, деталі розмови Зеленського з Трампом, санкції РНБО Сьогодні 17:45

У четвер, 13 лютого, розповімо, про що спілкувався Зеленський з Трампом, проти кого РНБО ввела санкції та коли скасують обмеження на перекази.

Обмеження на карткові перекази. Національний банк Національний банк готовий скасувати обмеження у 150 000 грн на вихідні перекази з картки на картку. Але для цього банки мають продемонструвати готовність самостійно виявляти ризикових клієнтів. Ці обмеження тимчасові і самі собою не зможуть побороти таке явище, як дропи. Зробити це можна тільки комплексом заходів, зокрема законом про реєстр дропів, на ухвалення якого розраховує НБУ.

Голова НБУ також прокоментував пропозицію Мінфіну щодо розкриття банківської таємниці. За словами Пишного, Нацбанк не погодиться з позасудовим доступом будь-якого держоргану до банківської таємниці українців.

Розмова Зеленського з Трампом. 12 лютого президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський 12 лютого президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. За словами Зеленського, це була «дійсно хороша майже годинна розмова». Зеленський заявив, що Україна не буде приймати будь-які двосторонні мирні переговори без участі України. Крім того, для України важливо, щоб за столом перемовин були і європейські партнери.

Трамп також провів розмову й з президентом росії путіним. Після їхньої розмови Трамп запевнив , що Сполучені Штати продовжать допомогу Україні, бо інакше «путін би подумав, що він виграв».

Плани Трампа щодо України. Президент США почав вказувати лідерам Європейського союзу, що їм потрібно зробити для миру в Україні. Ця вимога оголила головну проблему Європи. За Президент США почав вказувати лідерам Європейського союзу, що їм потрібно зробити для миру в Україні. Ця вимога оголила головну проблему Європи. За підрахунками Bloomberg, захист України та розширення власних збройних сил може обійтися найбільшим державам континенту у додаткові 3,1 трильйони доларів протягом наступних 10 років.

Допомога Україні від країн НАТО. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив , що минулого року країни-члени НАТО надали Україні безпекову допомогу на 50 мільярдів євро, перевиконавши таким чином свої зобов’язання за Вашингтонським самітом.

Зі свого боку федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025−2028 роки і виділила на це $1,6 мільярда.

Також Норвегія виділила для України новий пакет фінансової допомоги. Кошти будуть спрямовані на закупівлю додаткових засобів ППО.

Крім того, Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Він включатиме танки, артилерію та ракети різних видів.

Санкції РНБО. Зеленський Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти низки осіб. Серед підсанкційних осіб — Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Петро Порошенко та Віктор Медведчук. «Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців», — прокоментував рішення РНБО Зеленський.

Порошенко вже прокоментував введення санкцій проти себе. Він назвав рішення РНБО «антиконституційним та політично вмотивованим».

Зеленський каже , що санкції будуть скасовані для тих олігархів, які повернуть до бюджету виведені під час війни кошти.

Ціна оренду квартир у Києві. Як Як свідчить статистика ЛУН, на початку лютого 2025 року найбільший вибір 1-кімнатних квартир під оренду в Києві знаходиться в бюджеті 12−16 тис. грн, а 2-кімнатних — 15−20 тис. грн. У мінімальному бюджеті 6−8 тис. грн знайти 1-кімнатну квартиру доволі важко.

Сьогодні питання «як накопичити на квартиру?» залишається особливо актуальним через зростання вартості житла та нестабільний рівень заробітних плат у багатьох регіонах України. У новій статті розповімо про те, що впливає на час накопичення для купівлі свого житла, скільки треба для цього працювати та як це пришвидшити, а також які існують для цього варіанти:

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Додамо, що президент підписав закон, яким продовжується термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних громадян України до 5 червня 2025 року.

Крім того, за словами Зеленського, воєнний стан в Україні може бути скасований після завершення гарячої фази війни. Припинення вогню може бути частиною завершення активних бойових дій, але без гарантій безпеки Україна не піде на такий крок.

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