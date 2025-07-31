Представлено Nokia HMD Barca 3210 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Представлено Nokia HMD Barca 3210

Фондовий ринок
122
Представлено Nokia HMD Barca 3210
Представлено Nokia HMD Barca 3210
HMD Global представила унікальну версію кнопкового телефона, яка поєднує ностальгію 1990-х із сучасними цифровими можливостями. Модель HMD Barca 3210 — це переосмислення легендарного Nokia 3210, виконане у співпраці з футбольним клубом «Барселона» і випущене під брендом HMD.
Новинка орієнтована на вболівальників каталонського клубу, поєднуючи класичний дизайн з атрибутами фан-культури та сучасними технологіями.
Телефон отримав впізнавану червоно-синю кольорову гаму та емблему «Барси» на задній панелі, а програмне оформлення доповнюють спеціальні шпалери, іконки та навіть модифікована версія гри «Змійка», де замість звичних фруктів — футбольні м’ячі, а поле стилізоване під стадіон. У пристрої заховані так звані пасхалки — сюрпризи для фанатів, які можна активувати за допомогою спеціальних кодів.
Попри зовнішню простоту, HMD Barca 3210 не позбавлений актуального функціоналу. Він підтримує мобільний зв’язок 4G VoLTE, оснащений 2-мегапіксельною камерою та має можливості для безконтактних оплат через систему Alipay. У пристрої також реалізовані функції FM-радіо й потокового відтворення музики — все це робить його повноцінним мультимедійним гаджетом у класичному корпусі.
Головною технологічною родзинкою став вбудований голосовий помічник DeepSeek на основі штучного інтелекту. Він здатен відповідати на запити користувача, керувати будильниками, планувати тренування та забезпечує базову взаємодію з телефоном за допомогою голосу. Це суттєвий крок уперед для кнопкових пристроїв, які традиційно обмежені в інтелектуальних функціях.

Ціна

Телефон вже доступний для попереднього замовлення в Китаї за орієнтовною ціною близько 60 доларів.
Випуск HMD Barca 3210 — це приклад того, як бренди можуть вдало поєднувати спадщину минулого з новітніми технологіями, задовольняючи як потреби фанатів, так і запити користувачів, які шукають прості, але функціональні пристрої.
За матеріалами:
Portaltele
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems