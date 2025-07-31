Представлено Nokia HMD Barca 3210 — Finance.ua

Представлено Nokia HMD Barca 3210 Сьогодні 05:49 — Фондовий ринок

Представлено Nokia HMD Barca 3210

HMD Global представила унікальну версію кнопкового телефона, яка поєднує ностальгію 1990-х із сучасними цифровими можливостями. Модель HMD Barca 3210 — це переосмислення легендарного Nokia 3210, виконане у співпраці з футбольним клубом «Барселона» і випущене під брендом HMD.

Новинка орієнтована на вболівальників каталонського клубу, поєднуючи класичний дизайн з атрибутами фан-культури та сучасними технологіями.

Телефон отримав впізнавану червоно-синю кольорову гаму та емблему «Барси» на задній панелі, а програмне оформлення доповнюють спеціальні шпалери, іконки та навіть модифікована версія гри «Змійка», де замість звичних фруктів — футбольні м’ячі, а поле стилізоване під стадіон. У пристрої заховані так звані пасхалки — сюрпризи для фанатів, які можна активувати за допомогою спеціальних кодів.

Попри зовнішню простоту, HMD Barca 3210 не позбавлений актуального функціоналу. Він підтримує мобільний зв’язок 4G VoLTE, оснащений 2-мегапіксельною камерою та має можливості для безконтактних оплат через систему Alipay. У пристрої також реалізовані функції FM-радіо й потокового відтворення музики — все це робить його повноцінним мультимедійним гаджетом у класичному корпусі.

Головною технологічною родзинкою став вбудований голосовий помічник DeepSeek на основі штучного інтелекту. Він здатен відповідати на запити користувача, керувати будильниками, планувати тренування та забезпечує базову взаємодію з телефоном за допомогою голосу. Це суттєвий крок уперед для кнопкових пристроїв, які традиційно обмежені в інтелектуальних функціях.

Ціна

Телефон вже доступний для попереднього замовлення в Китаї за орієнтовною ціною близько 60 доларів.

Випуск HMD Barca 3210 — це приклад того, як бренди можуть вдало поєднувати спадщину минулого з новітніми технологіями, задовольняючи як потреби фанатів, так і запити користувачів, які шукають прості, але функціональні пристрої.

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