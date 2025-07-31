«Автоваз» урізає зарплати на мінімум 20% через кризу на ринку — Finance.ua
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«Автоваз» урізає зарплати на мінімум 20% через кризу на ринку

Світ
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«Автоваз» урізає зарплати на мінімум 20% через кризу на ринку
«Автоваз» урізає зарплати на мінімум 20% через кризу на ринку
«Автоваз» з вересня скоротить зарплати працівникам мінімум на 20% через переведення заводу в Тольятті на чотириденний робочий тиждень.
Про це пише The Moscow Times.
Причиною скорочення виплат стало різке падіння продажів і перевантаження складів, де накопичено десятки тисяч нерозпроданих автомобілів. Як уточнюють джерела, разом з одним вихідним днем працівники втратять і надбавки за понаднормову роботу.
За оцінкою аналітичного агентства «Автостат», у першому півріччі 2025 року продажі легкових авто в росії впали на 28%, до 530 тис одиниць. Серед причин — висока ключова ставка Центробанку, яка знизила попит на автокредити і зупинила інвестиції у виробництво.
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Глава компанії Максим Соколов ще в лютому повідомляв про 100 тис. нерозпроданих автомобілів при допустимому рівні у 60 тис. На кінець червня дилери накопичили 500 тис. непроданих машин — вдвічі більше від норми. Це створює тиск не лише на заводи, але й на автосалони: 30% з них на межі закриття, за словами голови асоціації «Російські автодилери» Олексія Подщеколдіна.
Слідом за «Автовазом» про перехід на скорочений робочий тиждень оголосили «Камаз» і Горьковський автозавод. Павловський автобусний завод — найбільший виробник автобусів у росії — повністю зупинив виробництво.
За матеріалами:
Економічна Правда
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