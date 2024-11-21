День фінансів: умови користування рахунками в банках, альтернативи депозитам, онлайн-відстрочка для багатодітних батьків — Finance.ua

День фінансів: умови користування рахунками в банках, альтернативи депозитам, онлайн-відстрочка для багатодітних батьків Сьогодні 17:45

Четвер, 21 листопада. Новий порядок відкриття та закриття банківських рахунків, умови для відкриття авіасполучення, підвищення зарплат у 2025 році.

Умови користування рахунками в банках. Національний банк України Національний банк України оновив порядок відкриття та закриття рахунків. Тепер для підписання документів можна використовувати електронний підпис, якщо це передбачає договір.

Дохідність депозитів. Банкіри Банкіри зазначають , що пік зацікавленості громадян ультракороткими вкладами йде на спад. Водночас, на заміну ультракоротким вкладам є безстрокові. Дохідність класичних строкових вкладів, як очікується, буде підвищуватись.

Народний депутат Данило Гетманцев повідомив , що притік коштів бізнесу і населення до банківської системи триває. З початку війни гривневі вклади підприємств у банках зросли удвічі, населення — на 75%.

Водночас через підвищення військового збору частина українців замислюються над альтернативами для банківських депозитів. Що можна обрати — розглядаємо в новій статті:

А в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт розповість, що буде з курсом долара до кінця року:

«Матриця реформ». Україна разом зі Світовим банком Україна разом зі Світовим банком презентували план змін «Матриця реформ». Це план, що містить усі затверджені рекомендації від партнерів. Лише на поточний рік це понад 300 умов та понад 500 індикаторів.

Списання боргу. Адміністрація президента США Джо Байдена Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Конгресу, що планує списати $4,65 млрд боргу України. Списання боргу «допоможе Україні здобути перемогу, що відповідає національним інтересам Сполучених Штатів та їхніх партнерів по ЄС, G7 та НАТО», йдеться у листі Держдепу до Конгресу.

Зарплати в 2025 році. Як Як свідчать результати опитування robota.ua, у цьому році 58% українських бізнесів і 60% бізнесів з іноземним капіталом збільшили винагороду абсолютно всім співробітникам. 67% українських компаній і 71% компаній з іноземним капіталом планують підвищувати зарплати співробітникам у 2025 році.

Наразі в Києві 39 провідних підприємств міста пропонують 175 вакансій з розв’язанням житлового питання для своїх майбутніх працівників.

У столиці зарплатна динаміка демонструє стабільний ріст, особливо в сегментах, де затребувані висококваліфіковані спеціалісти. Київський міський центр зайнятості опублікував свіжі дані про професії, які гарантують найвищі доходи.

Онлайн-відстрочка від мобілізації. У Резерв+ У Резерв+ запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків, а саме сімей, що мають троє неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.

Голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак додав , що наступного року буде скасовано денну форму навчання для аспірантів-контрактників, яка надає право на відстрочку від мобілізації.

Умова для відкриття авіасполучення. Олексій Кулеба Олексій Кулеба заявив , що авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%. Але для цього потрібні серйозні системи протиповітряної оборони. Можливість відкриття авіасполучення у 2025 році безпосередньо залежить від ситуації на фронті.

Санкції проти Фірташа. Уряд Великої Британії Уряд Великої Британії запровадив санкції проти Дмитра Фірташа, визначивши його дії як такі, що підпадають під Глобальний регламент щодо антикорупційних санкцій. Санкції запроваджуються на підставі того, що Фірташ «є або був залучений до відповідальності за серйозну корупцію або участь у ній».

Проблеми при працевлаштуванні у Польщі. Мігранти стають все більш невід’ємною частиною різних секторів польської економіки. Проте міграційні процеси і досі гальмують збільшення працевлаштування іноземців у Польщі. Мігранти стають все більш невід’ємною частиною різних секторів польської економіки. Проте міграційні процеси і досі гальмують збільшення працевлаштування іноземців у Польщі. Найбільшою проблемою роботодавці називають тривалість та нечіткість процедур легалізації.

Водночас українські біженці внесли цього року до чеського бюджету вже на 5,7 мільярда крон більше, ніж отримали з нього.

До речі, з 15 грудня «Укрзалізниця» запускає прямий щоденний поїзд Київ — Будапешт (Угорщина) та потяг Київ — Чоп — Братислава (Словаччина) з пересадкою. Вартість квитка у купейному вагоні — орієнтовно 3 000 грн.

Ціни на житло. Дані Держстату Дані Держстату показують , що в третьому кварталі 2024 року ціни на житлову нерухомість в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 11,7%. На первинному ринку житло подорожчало на 14,1%, а на вторинному — 10,5%.

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