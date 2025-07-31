The Boring Company Маска побудує 16-кілометровий тунель для Tesla в Нешвіллі — Finance.ua
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The Boring Company Маска побудує 16-кілометровий тунель для Tesla в Нешвіллі

Світ
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The Boring Company Маска побудує 16-кілометровий тунель для Tesla в Нешвіллі
The Boring Company Маска побудує 16-кілометровий тунель для Tesla в Нешвіллі, Фото: The Boring Company
Компанія Ілона Маска The Boring Company разом з губернатором Теннессі оголосили про плани побудови 16-кілометрову підземну транспортну лінію в місті Нешвілл. Вона з’єднає центр міста та конференц-центр із міжнародним аеропортом.
Про це пише TechCrunch.
Проєкт профінансує сама компанія та її приватні партнери. Найближчим часом місцева влада та The Boring Company мають розпочати консультації з громадськістю, оцінку маршрутів та планування першої фази будівництва. За прогнозами, першу ділянку можуть відкрити вже восени 2026 року.
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Якщо реалізація буде успішною, Нешвілл стане другим містом із подібною системою — перша діє у Лас-Вегасі. Там тунелем скористались вже 3 млн пасажирів.
The Boring Company заснували у 2017 році після того, як Маск поскаржився у Twitter на затори. Спочатку компанія планувала будувати мережу тунелів із гіперлупами, але багато проєктів в Лос-Анджелесі, Чикаго та інших містах були скасовані або заморожені.
Нинішня концепція — це скоріше альтернатива громадському транспорту, яка, за словами посадовців штату, може бути менш затратною і розвантажить міську інфраструктуру.
За матеріалами:
mezha.media
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