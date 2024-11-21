У Раді розповіли, чи повернуть відстрочку від мобілізації для аспірантів-контрактників — Finance.ua
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У Раді розповіли, чи повернуть відстрочку від мобілізації для аспірантів-контрактників

Особисті фінанси
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У Раді розповіли, чи повернуть відстрочку від мобілізації для аспірантів-контрактників
У Раді розповіли, чи повернуть відстрочку від мобілізації для аспірантів-контрактників
Наступного року буде скасовано денну форму навчання для аспірантів-контрактників, яка надає право на відстрочку від мобілізації.
Про це голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив в інтерв’ю «Українським новинам».
В інтерв’ю Бабак зазначив, що аспірантуру останні два з половиною роки використовували для ухилення від мобілізації.
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«Під гаслом того, що «нам потрібно залучати молодь до науки», на іспит до аспірантури зареєструвалися більше 90 тисяч людей. При тому, що ми кожного року випускали лише декілька тисяч.
«Тяга до знань, різко всі стали гризти граніт науки», — сказав народний депутат.
На питання, чи буде це і далі вирішуватися обмеженням вступу на очне навчання, він відповів: «Я думаю, що так. Насправді ми ще не підходили до глибокого аналізу цього питання, лише поверхнево, але до кінця року ми домовилися з Міністерством проаналізувати на одному з засідань комітету. Я відчуваю, що ми будемо продовжувати цю практику».
За матеріалами:
Слово і Діло
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