У Резерв+ запустили онлайн-відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків — Finance.ua

У Резерв+ запустили онлайн-відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків Сьогодні 12:21 — Особисті фінанси

У Резерв+ запустили онлайн-відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків, mod.gov.ua

У середу, 20 листопада, у Резерв+ запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків, а саме сімей, що мають троє неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Через Резерв+ вже оформлено чи поновлено 150 тисяч відстрочок. І тепер вони доступні й для багатодітних батьків, що мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі. Продовжуємо працювати над взаємодією із Єдиним реєстром боржників, щоб стали доступними відстрочки для багатодітних батьків усіх типів», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Крім багатодітних батьків, сервіс онлайн-відстрочок доступний для:

людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

Як працює онлайн-відстрочка

Необхідно авторизуватися у Резерв+ і надіслати запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

Люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення. Студенти, аспіранти та докторанти отримуватимуть відстрочку до кінця дії воєнного стану і мобілізації.

Довідка Finance.ua:

у Міноборони є ідея, щоб зробити застосунок «Резерв+» онлайн-ТЦК, щоб всі послуги, які є в ТЦК, можна було отримати через додаток. Зокрема, планується, щоб через застосунок можна було оформлювати відстрочку для багатодітних сімей та студентів;

Міністерство оборони України випустило оновлену версію застосунку «Резерв+». Доступні три нові опції: бронювання відображається як окремий вид відстрочки (згідно з чинними законами); додана функція оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів при скануванні QR кодів; додана можливість перевірити дійсність повістки через QR-код;



у застосунку Резерв+ став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.

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