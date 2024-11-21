Чи планують роботодавці збільшувати зарплати у 2025 році — результати опитування Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Чи планують роботодавці збільшувати зарплати у 2025 році — результати опитування, freepik

Аналітики robota.ua опитали власників бізнесу про те, чи підвищували вони зарплату працівникам у 2024 році та чи планують робити це в наступному році. Переважна більшість як українських організацій, так і компаній з іноземним капіталом підвищували зарплати своїм працівникам протягом 2024 року.

Більшість опитаних є представниками середніх компаній з 51−250 співробітниками (38,5%) та невеликих бізнесів з менш як 50 співробітниками (30,3%). Решта респондентів представляють великі підприємства з 250−1000 співробітниками (17,2%) та бізнеси з понад 1000 співробітниками (14%).

Чи підвищували зарплати в 2024 році

58% українських бізнесів і 60% бізнесів з іноземним капіталом збільшили винагороду абсолютно всім співробітникам. Також 21% українських компаній і 20% компаній з іноземним капіталом підняли заробітну плату більш ніж половині штату. І лише 7−8% підприємств не переглядали оклад команди у 2024 році.

Інфографіка: robota.ua

Що стосується пріоритету у підвищенні зарплати, то тут думки розділилися: українські компанії переважно збільшують винагороду всім працівникам рівномірно (44%), а компанії з іноземним капіталом здебільшого підвищують оклад залежно від результатів роботи (55%).

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Лише в деяких організаціях головну роль відіграє посада — цей фактор є ключовим для 17% українських підприємств і для 18% бізнесів з іноземним капіталом.

Інфографіка: robota.ua

Які бонуси пропонують, окрім зарплат

Найпопулярнішими додатковими пільгами, які сьогодні роботодавці пропонують членам команди, є фінансові бонуси за результати та навчання коштом компанії.

Цікавим є той факт, що медичне страхування забезпечують 66% компаній з іноземним капіталом і всього 28% українських. Серед інших пільг і бонусів — корпоративний транспорт, харчування коштом компанії, знижки на продукти чи послуги компанії, спортзал і облаштування «домашнього офісу».

В цілому серед 221 опитаної організації значно більшу кількість пільг надають компанії-роботодавці з іноземним капіталом — 5% з них навіть пропонують страхування життя співробітників. А от жодних пільг і бонусів не отримують працівники 8% українських підприємств і 5% бізнесів з іноземним капіталом.

Інфографіка: robota.ua

В чому роботодавці є більш-менш одноголосними, так це у формуванні компенсаційної політики відносно медіани ринку. Так, переважна більшість бізнесів платять за медіаною ринку — цей варіант вибрали 69% опитаних українських компаній і 79% компаній з іноземним капіталом.

Далі результати для українських підприємств і організацій з іноземним капіталом розподілилися так: вище медіани ринку платять 14% і 8% відповідно, нижче медіани — 7% і 8%, нижче медіани з іншими бонусами — 10% і 5%.

Чи підвищуватимуть зарплату в 2025 році

Плани роботодавців на наступний рік є дуже оптимістичними — 67% українських компаній і 71% компаній з іноземним капіталом планують підвищувати зарплати співробітникам у 2025 році.

Деякі компанії (27% українських компаній і 24% компаній з іноземним капіталом) розглядають таку можливість, але поки що не ухвалили остаточне рішення. І лише 5−6% бізнесів в Україні не будуть переглядати оклад команди в наступному році.

Інфографіка: robota.ua

Більшість компаній планують провести одну хвилю підвищень зарплати співробітникам у 2025 році — такі прогнози мають 56% українських компаній та 72% компаній з іноземним капіталом.

Дві хвилі підвищень планують провести 40% і 22% відповідно, а три хвилі — 2% і 6%. Чотири хвилі підвищень винагороди працівникам не планує провести майже жоден бізнес. Щодо часових проміжків, то для більшості респондентів це буде перший квартал або перший і третій квартали.

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