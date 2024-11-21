Чи планують роботодавці збільшувати зарплати у 2025 році — результати опитування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи планують роботодавці збільшувати зарплати у 2025 році — результати опитування

Особисті фінанси
18
Чи планують роботодавці збільшувати зарплати у 2025 році — результати опитування
Чи планують роботодавці збільшувати зарплати у 2025 році — результати опитування, freepik
Аналітики robota.ua опитали власників бізнесу про те, чи підвищували вони зарплату працівникам у 2024 році та чи планують робити це в наступному році. Переважна більшість як українських організацій, так і компаній з іноземним капіталом підвищували зарплати своїм працівникам протягом 2024 року.
Більшість опитаних є представниками середніх компаній з 51−250 співробітниками (38,5%) та невеликих бізнесів з менш як 50 співробітниками (30,3%). Решта респондентів представляють великі підприємства з 250−1000 співробітниками (17,2%) та бізнеси з понад 1000 співробітниками (14%).

Чи підвищували зарплати в 2024 році

58% українських бізнесів і 60% бізнесів з іноземним капіталом збільшили винагороду абсолютно всім співробітникам. Також 21% українських компаній і 20% компаній з іноземним капіталом підняли заробітну плату більш ніж половині штату. І лише 7−8% підприємств не переглядали оклад команди у 2024 році.
Інфографіка: robota.ua
Інфографіка: robota.ua
Що стосується пріоритету у підвищенні зарплати, то тут думки розділилися: українські компанії переважно збільшують винагороду всім працівникам рівномірно (44%), а компанії з іноземним капіталом здебільшого підвищують оклад залежно від результатів роботи (55%).
Читайте також
Лише в деяких організаціях головну роль відіграє посада — цей фактор є ключовим для 17% українських підприємств і для 18% бізнесів з іноземним капіталом.
Інфографіка: robota.ua
Інфографіка: robota.ua

Які бонуси пропонують, окрім зарплат

Найпопулярнішими додатковими пільгами, які сьогодні роботодавці пропонують членам команди, є фінансові бонуси за результати та навчання коштом компанії.
Цікавим є той факт, що медичне страхування забезпечують 66% компаній з іноземним капіталом і всього 28% українських. Серед інших пільг і бонусів — корпоративний транспорт, харчування коштом компанії, знижки на продукти чи послуги компанії, спортзал і облаштування «домашнього офісу».
Читайте також
В цілому серед 221 опитаної організації значно більшу кількість пільг надають компанії-роботодавці з іноземним капіталом — 5% з них навіть пропонують страхування життя співробітників. А от жодних пільг і бонусів не отримують працівники 8% українських підприємств і 5% бізнесів з іноземним капіталом.
Інфографіка: robota.ua
Інфографіка: robota.ua
В чому роботодавці є більш-менш одноголосними, так це у формуванні компенсаційної політики відносно медіани ринку. Так, переважна більшість бізнесів платять за медіаною ринку — цей варіант вибрали 69% опитаних українських компаній і 79% компаній з іноземним капіталом.
Далі результати для українських підприємств і організацій з іноземним капіталом розподілилися так: вище медіани ринку платять 14% і 8% відповідно, нижче медіани — 7% і 8%, нижче медіани з іншими бонусами — 10% і 5%.

Чи підвищуватимуть зарплату в 2025 році

Плани роботодавців на наступний рік є дуже оптимістичними — 67% українських компаній і 71% компаній з іноземним капіталом планують підвищувати зарплати співробітникам у 2025 році.
Деякі компанії (27% українських компаній і 24% компаній з іноземним капіталом) розглядають таку можливість, але поки що не ухвалили остаточне рішення. І лише 5−6% бізнесів в Україні не будуть переглядати оклад команди в наступному році.
Інфографіка: robota.ua
Інфографіка: robota.ua
Більшість компаній планують провести одну хвилю підвищень зарплати співробітникам у 2025 році — такі прогнози мають 56% українських компаній та 72% компаній з іноземним капіталом.
Читайте також
Дві хвилі підвищень планують провести 40% і 22% відповідно, а три хвилі — 2% і 6%. Чотири хвилі підвищень винагороди працівникам не планує провести майже жоден бізнес. Щодо часових проміжків, то для більшості респондентів це буде перший квартал або перший і третій квартали.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.