Як зростає зарплата українців (дані Держстату) — Finance.ua

Як зростає зарплата українців (дані Держстату) Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Як зростає зарплата українців (дані Держстату)

За даними Державної служби статистики, найвища заробітна плата у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 36,4 відсотки до 49 830 гривень.

А середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у першому півріччі 2024 року на 22,2% до 19 927 гривень.

Далі йде «Фінансова та страхова діяльність». Тут в середньому одержують 39 502 гривень. Зростання на 19,9 відсотки.

На третьому місці — «Професійна, наукова та технічна діяльність» — 27 303 гривень. Зростання на 24,9 відсотки.

У сфері «Державне управління та оборона» зарплати зросли на 23,6% до 25 321 гривень.

Найнижчі зарплати в освіті 13 849 гривень. Але тут зростання зарплат становило 15,1 відсотків.

Нагадаємо, нещодавно Державна служба статистики оприлюднила нову інформацію щодо розміру середньої зарплати. За підсумками II кварталу 2024 року відтепер вона становить 20 964 грн.

Якщо брати до уваги I квартал, то тоді вона була 18 903 грн. Тобто, вона зросла на 10,1%. Порівнюючи суму за II квартал із аналогічним періодом 2023 року, то тут вона зросла на 22,1%. У гривнях це вище на 49,6% порівняно із 2021 роком (14 014 гривень).

Окрім того, зарплата також вища в доларовому еквіваленті — 526 доларів. 2021 року зарплата становила 514 доларів.

Довідка Finance.ua:

Середня зарплата (або середній заробіток) визначається як середній дохід, який отримують працівники за певний період часу. Вона може бути розрахована для певної професії, галузі, регіону або країни в цілому. Існує кілька способів обчислення середньої зарплати:

Середнє арифметичне: Це найбільш поширений метод, який передбачає сумування всіх заробітків за певний період і поділ їх на кількість працівників.

Медіанна зарплата розраховується як значення, яке розділяє розподіл зарплат на дві рівні частини. Це значення, яке знаходиться в середині статистичного ряду. Медіана дозволяє краще відобразити реальну ситуацію в умовах значних розбіжностей в заробітках;

Модальна зарплата: Модальна зарплата — це найбільш часте значення зарплати в наборі даних. Вона показує, яка зарплата є найбільш поширеною серед працівників.

Середня зарплата може бути розрахована для різних часових періодів — місяць, квартал, рік. Вона також може відображатися у вигляді номінальної зарплати (без урахування інфляції) або реальної зарплати (з урахуванням змін цін).

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