Вже цьогоріч реальна зарплата українців перевищить довоєнний рівень: проноз НБУ — Finance.ua

Вже цьогоріч реальна зарплата українців перевищить довоєнний рівень: проноз НБУ Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Вже цьогоріч реальна зарплата українців перевищить довоєнний рівень: проноз НБУ

Наприкінці поточного року реальна зарплата українців перевищить свій довоєнний рівень.

Про це свідчить Інфляційний звіт Національного банку України.

Заробітні плати

Як і раніше, дефіцит кадрів на ринку праці підживлює зростання заробітних плат. Зокрема, у ІІ кварталі 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17.6% р/р, номінальні — на 22.1% р/р.

Згідно з наявними непрямими даними, високі темпи зростання номінальних зарплат збереглися й у ІІІ кварталі. Проте посилення інфляційного тиску зумовило певне сповільнення темпів зростання реальних зарплат, хоча вони все ще залишалися доволі високими й надалі підтримували приватне споживання.

Читайте також Зарплати українців можуть знизитися з наступного року: нардепка назвала причину

Очікується, що вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за наявну робочу силу. Це разом із м’якою фіскальною політикою сприятиме подальшому зростанню споживчого попиту.

Рівень безробіття

Рівень безробіття в економіці поступово зменшуватиметься під впливом зростання попиту на робочу силу, проте залишиться вищим за рівень у період до повномасштабного вторгнення. Він визначатиметься тривалим збереженням диспропорцій на ринку праці насамперед через обмежену пропозицію кваліфікованої робочої сили, на якій позначатимуться наслідки війни, зокрема й складнощі з поверненням демобілізованих до роботи.

Також її обмежуватимуть міграційні процеси та подальша адаптація мігрантів до життя за кордоном, що зменшує ймовірність для масового та швидкого їх повернення в Україну. Через міграцію та зміни структури економіки вплив диспропорцій на ринку праці буде нерівномірним за регіонами й галузями.

Інфографіка: НБУ

Нагадаємо, у період з січня по серпень 2024 року ринок праці України зазнав значних змін. За даними аналітики OLX Робота, зростає кількість активних вакансій та медіанна зарплатня, але падає кількість відгуків від пошукачів роботи. Медіанна заробітна плата в Україні станом на початок вересня становила 17 218 гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.