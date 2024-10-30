День фінансів: у «Дії» спростили реєстрацію ТОВ, та які послуги недоступні без військового квитка — Finance.ua

День фінансів: у «Дії» спростили реєстрацію ТОВ, та які послуги недоступні без військового квитка Сьогодні 17:45

У середу, 30 жовтня, ми підготували нову статтю та пропонуємо читачам АнтиТОП-10 очільників МСЕК з тих вісімнадцяти, які виявилися, згідно з поданими ними ж декларацій, мільйонерами.

Сьогодні Верховна Рада ухвалила такі закони:

про угоди зі слідством: необхідний для реалізації Ukraine Facility;

підтримала реформу Рахункової палати;

але Верховна Рада не підтримала підвищення зарплат прокурорів.

Реєстр довіреностей для нотаріусів у системі. Міністерство цифрової трансформації Міністерство цифрової трансформації оголосило початок тестування оновленого Реєстру довіреностей у системі е-нотаріату для нотаріусів.

У «Дії» спростили реєстрацію ТОВ. У процес реєстрації ТОВ на порталі «Дія» додали нові функції, завдяки яким вся процедура триває 5 хвилин замість 20. Про це У процес реєстрації ТОВ на порталі «Дія» додали нові функції, завдяки яким вся процедура триває 5 хвилин замість 20. Про це повідомляють у пресслужбі «Дії».

Які послуги недоступні без військового квитка. Без військового квитка чи тимчасового посвідчення військовозобов’язаного громадяни не можуть отримати цілу низку адміністративних послуг. Зокрема, військовий квиток потрібен для Без військового квитка чи тимчасового посвідчення військовозобов’язаного громадяни не можуть отримати цілу низку адміністративних послуг. Зокрема, військовий квиток потрібен для працевлаштування та вступу у заклади освіти.

До речі, Україна інтегрується в європейський ринок праці: уряд затвердив план.

Ветеранський бізнес вже створив понад 700 робочих місць.

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Як зміняться ціни на квартири. Українці очікують, що ціни на вторинному ринку Українці очікують, що ціни на вторинному ринку нерухомості не зміняться, а на первинному зростуть.

У Києві зросли ціни на оренду квартир.

Яким буде курс долара у листопаді. Курс долара у листопаді 2024 року коливатиметься в межах 41,2 — 42,1 грн за долар на міжбанківському ринку. На Курс долара у листопаді 2024 року коливатиметься в межах 41,2 — 42,1 грн за долар на міжбанківському ринку. На готівковому ринку курс долара може досягти 42,5 грн за долар.

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Україна виконала вже всі раніше невиконані кроки. Оновлений звіт Єврокомісії про розширення засвідчив, що Україна виконала вже всі раніше невиконані кроки, визначені у висновку Європейської комісії від 2022 року .Про це пише «Радіо Свобода» із посиланням на ще не Оновлений звіт Єврокомісії про розширення засвідчив, що Україна виконала вже всі раніше невиконані кроки, визначені у висновку Європейської комісії від 2022 року .Про це пише «Радіо Свобода» із посиланням на ще не опублікований документ, підготовлений виконавчим органом Євросоюзу.

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