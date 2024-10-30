Рада не підтримала підвищення зарплат прокурорів — Finance.ua

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Рада не підтримала підвищення зарплат прокурорів

Казна та Політика
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Рада не підтримала підвищення зарплат прокурорів
Рада не підтримала підвищення зарплат прокурорів
Верховна Рада не підтримала підвищення заробітних плат прокурорів у 2025 році.
Як повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, за відповідне рішення проголосував 241 народний депутат.
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«Рада залишила прожитковий мінімум для розрахунку зарплат прокурорів у 2025 році на рівні 1600 грн, але не підтримала підвищення зарплат прокурорів у бюджеті 2025», — повідомила депутатка.
Таким чином, зарплати прокурорів наступного року не зростуть на 37%, на що планували спрямувати три мільярди гривень.
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Нагадаємо, за даними Держстату, найвища заробітна плата у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 36,4 відсотки до 49 830 гривень. Далі йде «Фінансова та страхова діяльність». Тут в середньому одержують 39 502 гривень. Зростання на 19,9 відсотки. На третьому місці — «Професійна, наукова та технічна діяльність» — 27 303 гривень. Зростання на 24,9 відсотки. Найнижчі зарплати в освіті 13 849 гривень. Але тут зростання зарплат становило 15,1 відсотків.
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За матеріалами:
Finance.ua
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