Що буде з зарплатами в Україні до кінця 2024 року — Finance.ua

Що буде з зарплатами в Україні до кінця 2024 року Сьогодні 09:27

Що буде з зарплатами в Україні до кінця 2024 року

За три місяці до завершення поточного року прогнози щодо зростання зарплат українців змінилися. Цей показник буде меншим, ніж раніше очікувалося. Такі дані оприлюднив партнер у Ukraine Economic Outlook Григорій Кукурудза у своєму Facebook.

«Ми погіршуємо прогноз зростання середньої заробітної плати у 2024 році до 20,3 тис. грн, що еквівалентно приблизно $500 (попередній прогноз — $510) з урахуванням більш суттєвої девальвації цього року», — написав він.

До того ж експерт спрогнозував, що середньорічний індекс споживчих цін буде на рівні 5,7% із прискоренням до 8−9% до кінця року. Індекс цін виробників прогнозується на рівні 11−13% у середньому за рік. Зі свого боку, курс гривні продовжить плавно девальвувати і до кінця 2024 року досягне рівня 43 гривні за долар.

Про ці та інші показники Григорій Кукурудза детальніше розповість на конференції «Жити на відсотки» у листопаді, де він виступить з темою «Економічний прогноз: як зміняться курси валют та основні макроекономічні показники у 2023−2024 році?».

Хто ще серед спікерів?

До заходу також доєднаються:

Ерік Найман, Засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S

Артем Щербина, Директор з інвестицій Capital Times

Михайло Пацан, Інвестор та фінансовий консультант, засновник Академії фінансової грамотності та WEB3 університету «Learn to earn Global»

Іван Компан, Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club

Олена Маленкова, Керуючий партнер в KDU Realty Group

Олександр Колб, СЕО digital-агентства Promodo, генеральний директор Toloka. vc

Спікери розкажуть про надійні методи накопичувати та примножувати гроші, способи забезпечення пасивного доходу та про найдієвіші інвестиційні інструменти. Зокрема, експерти детально розглянуть теми, що стосуються фондового ринку, криптовалюти, нерухомості, земельних інвестицій.

Як потрапити на конференцію «Жити на відсотки»?

Захід цьогоріч будуть проводити у двох форматах — офлайн та онлайн. Придбати квитки можна за посиланням

Відбудеться конференція 9 листопада у Києві в Chamber Plaza. Локація має укриття на випадок повітряної тривоги.

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