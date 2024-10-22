Нові зарплати українців: які суми податків стягнуть з кожної тисячі доходу — Finance.ua
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Нові зарплати українців: які суми податків стягнуть з кожної тисячі доходу

Особисті фінанси
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Нові зарплати українців: які суми податків стягнуть з кожної тисячі доходу
Нові зарплати українців: які суми податків стягнуть з кожної тисячі доходу, Фото: freepik.com
В Україні парламент ухвалив закон про підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5%. Тобто роботодавцям доведеться платити із заробітної плати найманих працівників 23%, а не 19,5% податку (ПДФО — 18%, військовий збір — 1,5%).
Про це пише Новини.Live.

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Очікується, що новий закон про податки набере чинності на наступний день після його оприлюднення. Тоді й почнуть вираховувати із доходів найманих працівників новий розмір військового збору.
Тобто роботодавцям доведеться по-різному рахувати податки з авансу і зарплатні працівників. Так, аванси виплатять до нових норм і врахують військовий збір у розмірі 1,5%, а іншу частину зарплатні — за новою ставкою 5% збору.

Нові суми податків із зарплатні

Так, податок на доходи фізосіб залишиться незмінним і становитиме 18% (180 гривень з кожної тисячі обсягу доходу). До цього потрібно додати 5% або 50 гривень військового збору за новою ставкою — розмір відрахування становитиме 230 гривень з кожної тисячі гривень обсягу доходу.
Із середньої заробітної плати найманого працівника у 20 тис. гривень вирахують 4,6 тис. гривень податків. Тобто у підсумку після відрахувань працівнику виплатять 15,4 тис. гривень.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада у четвер, 10 жовтня, ухвалила у другому читанні закон про збільшення податків 11 416-д. Ідеться про історично велике збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному;
  • один з авторів законодавчих змін, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев стверджує, що «з поганих рішень уряд обрав «те, яке здалося менш поганим»;
  • в НБУ кажуть, що підвищення податків матиме майже нульовий вплив на інфляцію. Збільшення податків з громадян компенсується видатками з бюджету.
За матеріалами:
Novyny.live
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